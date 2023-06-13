Получил повестку и прошел ВВК: певец Виталий Козловский скоро отправится на фронт. Фото

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, введенная из-за полномасштабного вторжения России. Многие мужчины идут на фронт защищать свою землю от врага. Звезды тоже не исключение. На этот раз повестку получил певец Виталий Козловский.

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Артист получил документ с призывом на службу в армию. Его он показал в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вот и ко мне пришла повестка", – лаконично подписал снимок Козловский, на котором общается с представителем военкомата.

В то же время СМИ со ссылкой на комментарий представителя исполнителя пишут, что певец получил мобилизационное распоряжение с направлением в воинскую часть.

А это значит, что он уже прошел военно-врачебную комиссию и скоро отправится на фронт, так как такая форма повестки выдается военнообязанным, которые прошли медкомиссию и признаны годными к службе.

То есть, фактически – это непосредственный вызов в армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Козловский, имеющий сводную сестру и других родственников в России, вспомнил их последний телефонный разговор, состоявшийся 14 января, в день трагического обстрела многоэтажки в Днепре. В РФ его родные тогда праздновали Старый Новый год, поэтому позвонили уже в нетрезвом состоянии.

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