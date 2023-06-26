'Ты уничтожил Виталия Козловского': собратья из Нацгвардии побрили певца на полигоне. Видео

Украинский певец Виталий Козловский вынужденно сменил имидж на полигоне. Собратья побрили густую черную бороду артиста, которая была его изюминкой.

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Козловский сам себя не узнал и не сдержал эмоции. Ролик с процессом появился в его Instagram-профиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать. Служу Национальной гвардии Украины", - написал исполнитель.

На ролике видно, что артиста брили на улице, где он сидел на стуле. Его форму накрыли, чтобы густая борода не посыпалась на одежду.

Один из бойцов сказал, что бреет бороду Козловскому, на что певец ответил: "Нет, сегодня ты Виталия Козловского уничтожил. Пахнет парикмахерской".

Судя по комментариям собратьев исполнителя, они сами не ожидали такой возможности. Впрочем, окружающие сошлись во мнении, что без бороды артист выглядит моложе.

Козловский не ожидал, что волосы на лице так сильно его изменят. "Бл*ть, кто ты?" – спросил певец, посмотрев в зеркало.

Напомним, что подписчикам о намерениях воевать он рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учебу.

Виталий Козловский вышел на связь с полигона, где появился в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, впоследствии стало известно, где именно будет служить Козловский. В сети, кстати, его захейтили.

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