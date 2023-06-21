Певец Виталий Козловский отправился на фронт 'утилизировать врагов' в составе ВСУ. Видео

Украинский певец Виталий Козловский записал видео с фронта. Артист совсем недавно получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию.

Видео дня

Исполнитель показался фанатам в военной форме с оружием и пообещал "утилизировать врагов". Ролик появился в его Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот – настоящее оружие, которым можно утилизировать врага", – сказал Козловский.

На видео также слышны и другие голоса. Певец показался на фоне лесной местности в форме и с автоматом в руках, который с улыбкой покрутил перед камерой. Очевидно, артист не расстроился, что ему вручили повестку.

Напомним, что подписчикам о намерениях воевать он рассказал 13 июня. Возможно, сейчас Козловский учится ведению боевых действий.

Никаких подробностей звезда пока не раскрывает. Он начал гораздо реже появляться в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Козловский, имеющий сводную сестру и других родственников в России, вспомнил их последний телефонный разговор, состоявшийся 14 января, в день трагического обстрела многоэтажки в Днепре. В РФ его родные тогда праздновали Старый Новый год, поэтому позвонили по телефону уже в нетрезвом состоянии.

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