'Мне позвонил Юрий Горбунов'. Назар Заднепровский о жестоком Богдане Ступке, предательнице Галине Безрук и гонорарах во время войны

Народный артист Украины Назар Заднепровский с начала вторжения России, как и другие украинские актеры, имел долгий перерыв в работе. Сейчас кинопроизводство потихоньку оживает.

В интервью OBOZ.UA артист рассказал, как изменились его заработки во время войны, прокомментировал предательскую позицию актрисы Галины Безрук, с которой снимался в сериале "Домик на счастье". Также вспомнил легендарных родственников и непростого руководителя Театра Франко Богдана Ступку.

– На прошлой неделе закончили снимать очередной сезон популярного ситкома "Домик на счастье". Отвели душу?

– Немного отвлеклись – от войны, плохих снов, недосыпания. Однако тревожные мысли остались, недосыпание никуда не делось, война продолжается. Но благодаря нашим ребятам мы можем что-то делать, снимать.

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– Есть ли в этом сезоне какие-то ссылки к тому времени, в котором мы сейчас живем?

– Напрямую военной тематики нет, однако ссылка есть – не буду разглашать тайны сценаристов.

– Уже известно, что из-за того, что одна из главных актрис картины Галина Безрук, несмотря на российскую агрессию, продолжает жить и работать в Москве, в "Домике" ее не будет. Вместо нее пригласили Наталью Денисенко и Дашу Петрожицкую. Как с ними работалось?

– Талантливые актрисы, поэтому все хорошо. С Наташей Денисенко мы снимались вместе много лет назад. Не нужно было ее представлять дополнительно – сразу в работу. А с Дашей пересеклись совсем недавно в другой картине.

Нам действительно нужно было как-то исправить ситуацию с Галиной Безрук. В начале первой серии все обыграем – на все вопросы ответим. Зрителю станет понятно, как команда "Домика на счастье" отреагировала на решение Галины оставаться в России.

– Как вообще относитесь к коллегам, работающим в России, несмотря на войну?

– Есть две актрисы, с которыми я снимался, две украинки, хорошо засветившиеся в Москве: Галина Безрук и Катя Кузнецова. Последняя даже больше была там раскручена. Конечно, на ее решение возвращаться домой повлияли патриотические убеждения, однако не будем забывать, что у нее и отец – не последний человек в Украине. Легендарный футболист, лицо футбольного клуба "Динамо". Думаю, там был проведён разговор в семейном кругу. Не поняли бы ни ее, ни ее семью, если бы она поступила по-другому. И ей аплодирую – в украинском кино она свое наверстает быстро. Что будет с Галей – увидим.

– В начале большой войны вы оправдывали Галину, говорили, что так сложились обстоятельства ее жизни, а Виталина Библив, которая тоже играет в "Домике" и в свое время дружила с Безрук, намекала, что актриса боится за ребенка, мол, могут забрать?

– Ничего тому ребенку не угрожало! Галина выбрала работу в Москве – в этом причина. Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. У меня были серьезные разговоры: "Давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай". Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, мужчина – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Могла вернуться, дочь забрать, мама здесь, в Киеве, помогла бы с ребенком. Нет, решила так сделать. Но знаете, можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек. Хотя я сначала действительно как мог ее оправдывал.

– В "Домике" у вас прекрасный тандем с Виталиной Библив, которая играет вашу жену. Как достигается такое взаимопонимание?

– Ну, знаете, когда две небездарные личности находят друг друга, то обычно и получается что-то хорошее. С Виталиночкой мы действительно сошлись, но не скажу, что с первого взгляда. Также хороший дуэт сложился и с Лесей Самаевой в "Скаженому весіллі" и в "Скажених сусідах", а также с Верой Кобзарь в "Ромео и Джульетте из Черкасс". У меня такие три звездные жены – талантливые, совершенно разные, блестящие. Я, возможно, однообразный (смеется), но в "Скаженому весіллі" без усов – отличаюсь-таки.

– Было такое, что не сходились с партнершей на площадке?

– У меня такого не было, Бог миловал! В основном меня приглашают на характерные комедийные роли – а куда там без хорошего юмора, хорошей атмосферы на площадке? Еще какое-то длинное "мыло" – это одно дело, главное – сказать текст, заработать свою копейку. А когда замахиваешься на комедию (а я считаю, что это самый сложный жанр в киноискусстве) – надо работать очень качественно, потому что наш зритель уже избалован. Надо его каждый раз покорять, удивлять. Я очень ценю, что меня любят, хотят видеть, – не могу давать повода думать иначе.

– Не секрет, что некоторые роли в кино пишутся специально под вас, а есть свобода для импровизации?

– Обязательно! Что-то меняем на съемочной площадке. У нашего режиссера Сергея Атрощенко не только фантастический вкус, но еще одно хорошее качество: если в чем-то не разбирается – спрашивает. Он все же беларус – знает более их народные тонкости. Часто говорит: "О, хорошо! А как это? А вот?" На площадке общается исключительно на украинском языке.

– Можете сказать режиссеру, что с чем-то не согласны?

– Если чувствую свою правоту – это нормально. Если нет – никогда рот не открою. Очень часто говорят: "Спасибо, ты прав". Не скажу, что постоянно, но часто к моему мнению прислушиваются.

– Вы вспомнили "Скажене весілля". С удивлением узнала, что на роль, которую вы сыграли, планировался другой актер.

– Не планировался – подбирался. Был кастинг. Часть продюсеров хотели другого актера, который на тот момент был безумно популярным. Я об этом узнал только через несколько лет – увидел пробы. Это Слава Довженко, уже сыгравший в "Киборгах" к тому времени. Но благодаря Юрию Горбунову роль Василия Середюка досталась мне. Это он меня отстоял. И уже на второй сезон продюсеры были за меня – никаких противоречий. Ну, я понимаю, почему сначала думали иначе. Рисковали своими деньгами, поэтому понятно, что хотели актера, раскрученного в кино. Несмотря на то, что он не такой комедийный, как я, руководствовались принципом: для афиши нужно имя.

– Чувствуете ли вы, что наши актеры расправили крылья благодаря тому, что сюда уже не ездят россияне?

– Мне тяжело судить. Я снимаюсь в своих, проверенных работах – здесь работают артисты, уже давно знающие себе цену. Если спрашиваете как актера, следящего за производством в целом, скажу, что с 2014 года в кинопроизводство пришел расцвет. Когда добрая часть московской гнили отсюда свалила, украинским актерам стали давать нормальные роли, а не только "кушать подано". А после 2022 года ни одного московского актера нет здесь. Пусть сами решают, что делать с теми, кто хочет здесь работать. Мое мнение: если сниматься, то на украинском языке. Пусть учат язык, историю Украины, просят украинское гражданство и получают роли в кино. А так – нельзя. Врагам здесь нечего делать!

– Как изменились ваши заработки во время войны? Актер Григорий Бакланов рассказывал нам в интервью, что раньше топовым актерам за съемочный день платили 20 тысяч гривен, после полномасштабного вторжения предлагали даже три.

– Конечно, заработки стали меньше. И три тысячи предлагали – отказывался. Когда снимали "Скажених сусідів", позвонил Горбунов: "Мы прошлый сезон договаривались о 20, а сейчас все работаем за половину своих гонораров". Ну что поделаешь: я все понимаю.

– Кроме кино, у вас есть театр – вы ведущий актер Театра Франко. Как себя чувствуете, когда играете на одной сцене с отцом, выдающимся франковцем Лесем Заднепровским?

– Мне с ним комфортно, хотя на репетициях немножко, бывает. ссоримся. Надо же выяснять отношения когда-то (смеется). А на сцене – все профессионально, качественно. Когда он выходит, зал накрывает овациями! Зритель его очень любит, а публику не проведешь.

– Несколько раз я видела вашего папу в реальной жизни. Казалось, даже те, кто не узнал его, все равно понимают, что перед ними непростой человек – так важно он себя ведет. А вы? Сразу узнают в вас известного актера?

– Нет, я шифруюсь! Кепочка или блейзер, если добираюсь общественным транспортом в театр. Чаще стараюсь брать такси. Мне нравится, когда зритель узнает у театра, охотно даю автографы. А где-то прямо на улице – в магазине или на рынке – нет. Кто бы скидку сделал – заламывают большую цену (смеется).

– Много лет Театром Франко руководил Богдан Ступка. Что вспоминаете из работы с ним?

– Вспоминаю его самого. Как он работал, как относился к нам – как партнер по сцене и как руководитель. Руководителем он был строгим, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Нет-нет! Он был жесток, даже жестОк. Да-да. Справедлив, иногда несправедлив. Меня не раз доводил до слез. Да разве только я? А Хостикоев, а Бенюк? Они годами ничего не играли в театре. Почему, думаете, появилась театральная компания "Бенюк и Хостикоев"? Что уж обо мне говорить? При гениальном таланте там было огромное эго: я, и все. Когда все кругом "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже актер хороший" – все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то невзлюбил, доставалось по полной. Однако я считаю, что талантливому человеку нужно все прощать за гениальный талант.

– Как чувствует себя ваша мама – актриса Зоя Сивач? Вы рассказывали в одном из интервью, что в начале войны она тяжело заболела.

– К сожалению, улучшений нет – все так же. Сейчас хоть сидит, а до этого два месяца только лежала. Я ночую у нее с февраля прошлого года. Вот сейчас с вами поговорю, будет репетиция, потом заскочу к жене и детям и поеду к маме.

– Вы актер в четвертом поколении. Мечтаете о том, что ваши дети продолжат династию? Часто ваши коллеги говорят детям: не стоит идти, потому что профессия тяжелая и зависимая…

– А я очень хочу! Но не буду загадывать, потому что сын пока думает о другом. Мечтает стать айтишником. Жена говорит: "Не убеждай его, пусть сам принимает решение". Может, хотя бы дочка, очень на это надеюсь. Но рано говорить, сейчас в нашем третьем классе важнее математика – просто беда с этим. Рисовать, музыка – все хорошо, а вот точные науки – идут тяжеловато.

– Вы сами математику хорошо знали в школе?

– Ну такое (смеется). Когда тригонометрия началась – я уже сдался, а геометрия у меня шла хорошо – отличники списывали.

– Можно вас встретить на родительском собрании у сына или дочери?

– У сына всего несколько раз – когда проблемы у него были. Выслушивал, извинялся. Это сейчас он уже стал более спокойным, а в младших классах страдал гиперактивностью. Поведение – такое себе было.

– Это в кого он такой?

– Ну, я таким был.

– Часто вы рассказываете в интервью, что огромную роль в вашей жизни сыграла бабушка – корифей театра Франко, величайшая актриса Юлия Ткаченко. Расскажите читателям, которые, возможно, не много знают о ней, какой она была?

– Для меня она – самая лучшая, самая величественная, самая талантливая, самая хорошая, самая красивая. Ляля – так себя называла с детства, так и мы ее звали – мое сердце, моя любовь. Я вспоминаю Лялечку очень часто – это мое, внутреннее. А для зрителей – это фантастическая трагедийно-ироническая актриса! Это редкое амплуа, в истории театра таких актрис единицы. Чтобы оценить ее талант, советую посмотреть Кассандру – блестящий спектакль и неплохо снятый фильм. В Интернете есть эти материалы. Когда смотришь спектакль – просто мурашки по коже! Еще из бабушкиного мне нравится "Пора желтых листьев", "Васса Железнова", "Визит старой дамы" – это все было сделано в театре Франко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Назар Заднепровский высказался о скандале с сериалом за 33 млн грн, которые должен был взять у государства Юрий Горбунов.

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