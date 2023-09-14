'Мне говорят стать на колени и облизать туфли власти': звезда 'Кухни' Назаров поставил на место 'патриотов', которые зовут его в Россию

Российский актер Дмитрий Назаров, поддержавший Украину в войне против РФ и эмигрировавший после объявления ему бойкота в родной стране, поставил на место "патриотов", призывающих его вернуться. Звезда в стихах рассказал, как россияне предлагают ему опозориться и склонить голову перед властью, предав свои принципы.

Видео дня

Новой поэзией артист высмеял все эти несуразные предложения, чем вызвал чувство гордости у своих фанатов. Видео появилось на YouTube-канале Дмитрия Назарова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Звезда известного сериала "Кухня" в стихотворении признался, что ему предлагали вернуться, тихо доживать годы на даче и не высказываться против кровавого террористического режима.

"Покайся, стань на гордые колени,

Стремясь у власти туфли облизать.

Прости всех тех, кто предал твое мнение,

И не забудь друзей своих предать.

Пожив в грязи и нищем унижении,

Вославь войну, простите, "СВО", – говорится в строках.

Судя по новой работе артиста, некие представители власти террористической страны "позволили" ему вернуться на родину без болезненных последствий, если он признает, что "без Путина не будет страны".

Кстати, Дмитрий Назаров не скрывает, что получает угрозы от "поклонников" из РФ. Россияне продолжают посылать ему и его семье гневные сообщения, в которых пишут, что артисту нужно проломить череп, а его жену расстрелять. Подробности – по ссылке.

Напомним, актер публично не согласился поддерживать войну в Украине, после чего его уволили из театра, затравили и завели уголовное дело о "дискредитации российской армии".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Назаров очень возмутился и назвал сумасшедшими подписчиков, которые спросили, не хочет ли он помочь украинском армии. Жена актера Ольга Васильева не согласилась с позицией мужа.

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