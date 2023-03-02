''Есть вещи, на которые пойти не могу'': изгнанный из РФ актер Назаров рассердился из-за просьбы помочь ВСУ. Видео

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, который стал объектом хейта из-за критики кремлевского режима, признался, что он никогда не будет помогать украинскому народу. Артист жестко высмеивал своих сограждан и президента РФ в авторских стихах, но во время недавней беседы с Марком Фейгиным рассказал, что донатить на ВСУ для него недопустимо.

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Об этом Назаров упомянул в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live". Несмотря на то, что знаменитость лишился работы в московском театре и отправился "на заработки" в Израиль, он сильно возмутился, когда подписчики попросили его сделать донат на Вооруженные силы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все-таки надо давать отчет, что есть вещи, на которые, я лично, пойти не могу. Когда мне пишут в Instagram, собираем деньги для украинской армии на беспилотники. Пришлите денег. Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Вы в серьез это? Меня? От россиянина спрашивать? Нет", – выдал актер.

Супруга Назарова Ольга Васильева тут же ответила своему любимому, что он не прав. К слову, она также лишилась работы в театре и посчитала нужным начать гастрольный тур по миру. Из-за своей позиции относительно военного вторжения РФ звездной семье все тяжелее было оставаться на родине, ведь со всех сторон они подвергались нападкам и критике.

Даже инвесторы проектов отказались работать с Дмитрием Назаровым. Его убрали из всех фильмов, подчеркнув, что появление артиста в кинокартинах будет большой проблемой для продюсеров и режиссеров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Олег Газманов пожаловался на то, что "несправедливые" европейские санкции отобрали у него квартиры в Италии и Латвии. Путинисту не разрешают их продавать и сдавать в аренду, но за коммунальные услуги он платить вынужден.

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