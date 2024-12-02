'Мне больно и страшно': Шаманская заявила, что экс-муж Ханумак превратил ее жизнь в ад, и попросила помощи

Украинская журналистка и блогер Алина Шаманская пожаловалась на бывшего мужа – юмориста и звезду "Квартала 95" Руслана Ханумака, сбежавшего в США во время полномасштабной войны, чтобы увидеть сына. Ведущая намекнула на то, что ее скандальный экс-любимый вернулся в Украину, где она живет с общим ребенком.

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Журналистка заявила, что переживает сложный период и призвала подписчиц быть внимательнее при выборе спутника жизни. Как отметила Шаманская в Insta-stories, Ханумак "много раз превращал ее жизнь в ад". "И как только я начала жить счастливую, спокойную, здоровую жизнь со своим сыном (это стало возможно только на разных континентах), он возвращается и устраивает новый ад", – написала знаменитость.

Блогер предостерегла поклонниц, чтобы они никогда не выбирали отцом своих детей неадекватного мужчину. "Это сломает всю вашу жизнь и жизнь ребенка. Потому страшнее, что существует в этой жизни, – это манипуляции невинным ребенком. Когда ломают его менталку... А так будет 100%, если имеете дело с психопатом", – говорится в сообщениях инфлюэнсера.

Впоследствии звезда опубликовала новые посты в пять утра, где призналась, что не может спать из-за подвешенного состояния, знаменующего паническую атаку. "Это состояние мне хорошо известно, такое уже было этим летом в США, после чего я сделала все, чтобы это изменить и вернулась с сыном в Украину! Все повторяется снова, единственное отличие – на этот раз я молчать не буду, – поделилась Шаманская. – Мне очень больно и страшно".

Знаменитость написала, что не сможет справиться с трудностями сама. "Мама, пришли мне сил с неба... Я не знаю, как это переживать снова... То, что казалось позади, кажется, что на новый круг у меня нет сил", – обратилась ведущая за помощью.

Напомним, журналистка и юморист сыграли свадьбу в 2017 году. Вскоре у пары родился сын Артур. О разводе Шаманская объявила в январе 2023 года, добавив, что приняла решение без сомнений.

В начале июля 2024 года Ханумак уехал из Украины в США, якобы увидеть сына, который с начала полномасштабного вторжения проживал в Лос-Анджелесе с матерью. Однако впоследствии ведущая объявила о возвращении в Украину вместе с ребенком, заявив, что не знает эмигрировал ли бывший муж в Америку, или только временно переехал туда жить. Подробности – читайте здесь.

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