'Снимите форму': Алина Шаманская нарвалась на хейт из-за странного видео в пикселе

Блогер Алина Шаманская стала центром внимания украинцев из-за странного видео, где она из светской леди превращается в якобы военнослужащую, надев пиксель. Женщина решила не комментировать этот ролик, потому даже не попыталась намекнуть на его смысл в описании.

Видео дня

Из-за недоговоренности подписчики захейтили Шаманскую и задали немало вопросов, ответ на которые интернет-знаменитость пока не предоставила, но успела частично намекнуть. Скандальное видео появилось в Instagram блогера.

Ролик начался с момента, когда она надевает обувь на шпильке, а уже в следующем кадре ботинки меняются на берцы. Такое противопоставление происходит и с платьем, и с сумкой, и с другими аксессуарами.

В комментариях через час после публикации собралось уже немало хейта и недовольства:

"Не знаю почему, но у меня это видео вызвало отрицательные впечатления и эмоции".

"Интересно, какой посыл в данном видео?"

"Жесть... Это что? Какой смысл этого видео? Никакого адекватного ответа не нахожу".

"Вы идете в армию? Если нет, то снимите форму, не позоритесь!"

"Считаю, что должен быть строгий запрет надевать форму ради развлечения, это противно..."

"Интересно, как относятся к таким видео те женщины, которые на фронте? Если надеваешь форму – то на войну. Это же не шутки... Честно говоря, удивляют сейчас такие видео. И по комментариям видно, что люди возмущены".

После волны хейта Алина Шаманская опубликовала несколько видео в Stories, в которых только намекнула на свою причастность к военным. Там появился скриншот переписки, где она объясняет, что не передумала. Однако собственное решение не раскрывала.

Позже появилось видео, где Шаманская сидит за рулем авто в одежде цвета хаки. "Я намеренно к вечеру буду молчать! Сделаем срез психологического состояния людей под рилзом", – сообщила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алина Шаманская прокомментировала выезд бывшего супруга Руслана Ханумака в США во время войны. Он рвался к сыну в то время, когда мальчик вернулся в Украину.

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