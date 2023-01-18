''Мисс Польша'' рассказала об особой связи с Викторией Апанасенко: я видела и чувствовала зло войны в Украине

Участница из Польши на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022" Александра Клепачка поделилась с фанатами историей своего знакомства и дружбы с украинкой Викторией Апанасенко. Полька рассказала, что почувствовала особую связь с конкуренткой еще до того, как они улетели в Новый Орлеан.

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Более того, Александра Клепачка после 24 февраля 2022 года помогала украинским беженцам и потому не понаслышке знает о войне в Украине. Об этом она написала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во время конкурса "Мисс Вселенная" мне представился случай познакомиться с особой девушкой. Перед вылетом в США мы общались, чувствуя, что между нами есть особая связь. Я увидела и почувствовала зло войны в Украине. Я помогала собирать подарки для беженцев и организовывать их жизнь здесь. Я видела тысячи матерей и детей, старших и младших женщин, которым пришлось бежать от войны", – говорится в сообщении.

Конкурсантка из Польши заверила, что остро почувствовала, о чем своим участием в шоу хотела рассказать Виктория Апанасенко. Украинцам полька пожелала победы и возвращения к мирной жизни, где над ними не будут свистеть ракеты.

"Мы должны говорить вслух о важности мира, свободе и независимости. Мы не должны забывать, что человечность – это еще и эмпатия. Виктория, я хочу, чтобы в вашем доме было безопасно и мирно. Я хочу, чтобы вся Украина была страной, где снова раздается детский смех, а не свист пуль и взрывы бомб", – добавила участница из Польши.

Кстати, Александра Клепачка на конкурсе не только дружила с украинкой, но и поддержала украинских дизайнеров. Она удивила появлением в роскошном платье от львовянки Оксаны Мухи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бони Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

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