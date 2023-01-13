Не только Апанасенко: еще одна участница на ''Мисс Вселенная'' появилась в образе от украинского дизайнера. Фото

11 января в Новом Орлеане начался конкурс красоты "Мисс Вселенная". 28-летняя Виктория Апанасенко очаровала миллионов образами от украинских брендов. Однако не только красавица из Чернигова представила наряды наших соотечественников. Полька Александра Клепачка удивила появлением в роскошном платье от львовянки Оксаны Мухи.

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Фотографии в роскошном наряде представительница Польши разместила в Instagram. Девушка надела вечернее платье нюдового цвета с золотистой вышивкой. Глубокий разрез и смелое декольте придали платью экстравагантности. Свой образ 22-летняя модель завершила массивными сережками, браслетом и блестящими босоножками (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полька посетила торжественный ужин, где познакомилась с новой владелицей "Мисс Вселенная" – медиамагнаткой и трансгендером из Таиланда Энн Джакапонг. Она купила конкурс в конце 2022 года за 20 миллионов долларов.

"Вчерашний ужин в честь открытия был потрясающим! Мы познакомились со всеми организаторами и новым владельцем конкурса. Мы почувствовали дух Нового Орлеана, танцующего и поющего на сцене", – написала Александра, отметив украинского дизайнера под серией новых снимков.

Судя по фото в Instagram красавице из Польши полюбились наряды Оксаны Мухи. Она не раз выбирала для фотосессий аутфит украинки.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что российскую модель Анну Линникову захейтили за участие в конкурсе "Мисс Вселенная". Мир возмущен, почему США разрешили представительнице из страны-агрессора появиться в Новом Орлеане. Пользователи сети оставили множество гневных комментариев под постами у россиянки.

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