Мишина и Эллерт засветились на свадьбе звездных друзей. Видео

Бывшая "Холостячка" и украинская актриса Ксения Мишина, которая ранее заявила, что разорвала отношения со своим возлюбленным Александром Эллертом, подогрела слухи о возобновлении романа с комиком. Звезду снова заметили в компании бывшего бойфренда на свадьбе звездный коллег.

Несмотря на то, что общих фото и видео Мишина и Эллерт не публикуют в соцсетях, с Instagram-stories их друзей видно, что пара якобы вместе. Так, на днях Ксению и Александра заметили на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Дарьи Легейды в Киеве (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На торжественном мероприятии Мишиной удалось поймать букет невесты. На видео в Instagram видно, что Ксения была удивлена такому повороту событий, и в конце звезду обнял ее сын, а позже подошел сам Эллерт и забрал букет.

Видео дня

К слову, в середине июля этого года Мишина выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Позднее Александр Эллерт оригинально отреагировал на пост Мишиной о расставании, опубликовав на странице в Instagram скриншот с Википедии. Артист показал страницу с разъяснением слова "драма".

Напомним:

Ранее Ксению Мишину и Александра Эллерта заметили во время объятий в одном из аэропортов

Также Эллерт поздравил Мишину с годовщиной романтичным видео. Пользователи были озадачены увиденным, ведь ранее пара заявила, что разрывает отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Эллерт прокомментировал отношения с актрисой Ксенией Мишиной после расставания. На вопрос пользователей о том, вместе ли они, он ответил "вот и наобщались".