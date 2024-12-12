Мишель Андраде впервые прокомментировала слухи, что Брежнева отбила у нее бойфренда

Украинская певица Мишель Андраде впервые прокомментировала слухи о том, что ее кавалера отбила исполнительница Вера Брежнева. В сети появилось предположение, что 28-летняя звезда имела роман с директором департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Crédit Agricole" Романом Буничем, однако он закончился якобы из-за вмешательства ее коллеги по сцене.

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Как отметила молодая артистка, она не хочет, чтобы о знаменитостях думали негативно, ведь никто ничего плохого не сделал. Об этом она рассказала в проекте "Тур зірками".

"Могу сказать одно, в этой истории очень много лжи. Я бы не хотела, чтобы кого-то показали плохим человеком – ни Веру, ни Романа. Они прекрасные личности. Я бы не хотела, чтобы о них писали плохие вещи, потому что никто ничего не сделал", – поделилась звезда.

Однако, Мишель Андраде не смогла четко сказать, начались ли возможные отношения между Брежневой и Буничем после их разрыва. Она лишь отметила, что сейчас не встречается с мужчиной.

Напомним, в начале ноября блогер Богдан Беспалов рассказал, что вероятным избранником 42-летней Веры Брежневой стал Роман Бунич. Они засветились вместе на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта. Однако как оказалось, по словам интернет-деятеля, мужчина находился в отношениях с Мишель Андраде. Блогер предположил, что между звездами мог возникнуть любовный треугольник, потому что тогда 28-летняя исполнительница не говорила о разрыве.

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