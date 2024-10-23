'Понимала, что пойдут эти разговоры'. Травести-дева Монро прокомментировала слухи о рождении сына

Известная блогер и телеведущая Монро не подтвердила слухи, что стала мамой – разговоры об этом ходили в украинском шоу-бизнесе несколько месяцев. По словам артистки, мальчика, которого она часто показывает в своих соцсетях, родила ее подруга.

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Об этом Монро рассказала в интервью OBOZ.UA. Блогер объяснила, почему так много времени уделяет сыну своей близкой подруги.

"Я сразу понимала, что пойдут эти разговоры, – рассказывает травести-дива. – Однако если бы мальчик был мой, я бы сказала об этом, вы меня знаете. Зачем скрывать? Я достаточно искренная и открытая. С подругой Натальей, недавно ставшей мамой, у нас очень длинный путь отношений, мы партнеры. Поэтому я ей помогаю, все время под рукой".

"С Левчиком я словно открыла для себя другой мир, – добавляет блоггерша. – Вот я живу в одном мире, и здесь, оказывается, есть еще один, к которому была когда-то причастна, но не помню ничего из своего детства. И тут погружаешься в эту действительность, которая просто необъятна. Все, что я читала, смотрела, узнавала о детях, теперь созерцаю в реальности. Иногда мозг взрывается, так интересно".

Однако заводить своих детей Монро не спешит: "Буду честной: дети – это ответственность, к которой я недостаточно готова. Всегда это понимала, а сейчас осознала еще больше. Но знаете что интересно? Время летит так быстро! Вот вроде бы только подруга была в родильном доме, а сейчас Левчику уже пять месяцев. Лежал себе ребенок, ручками махал, покрикивал, а вот уже пытается садиться, держит зрительный контакт. Наблюдая за ним, осознаешь, насколько безупречна и идеальна наша природа. И меня это вдохновляет. Хотя поначалу была очень напугана. И мама Левчика – тоже".

Блогер говорит, что ее подруга стала мамой в 43 года, это первый ее ребенок: "Наталья очень счастлива. Ее история – это еще одно напоминание о том, что все обязательно произойдет, если действительно этого хочешь. Интересно следить, как она проявляется в материнстве. Как война подсветила самые лучшие и худшие качества, так и ребенок раскрывает нас".

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