Топ-5 знаменитых украинок с очень экзотической внешностью. Фото

Даже сегодня многие сталкиваются с нетерпимостью и расизмом из-за своего цвета кожи, разреза глаз и особенностей тела. Украина – не исключение.

Героиням этого рейтинга пришлось вдвойне сложнее добиваться высот и успеха, поскольку их путь преграждали негативные гендерные стереотипы и межэтнические предубеждения. Но несмотря на это, они смогли влюбить в себя миллионы поклонников и привлечь внимание к мультикультурности. OBOZREVATEL решил сделать подборку самых красивых и успешных украинок с экзотическими корнями.

Гайтана

Отец известной украинской певицы является урожденным конголезцем. Артистке от папы передались особый темперамент и любовь к музыке и танцам. Именно открытость, свобода и отсутствие комплексов помогли Гайтане добиться успеха в украинском шоу-бизнесе. Но из-за своей внешности в детстве девочке пришлось столкнуться с предубеждениями.

"Когда мы с мамой шли за покупками, то продавцы на рынке всегда повышали цены, когда видели меня. Они маме называли цену в долларах или в два раза выше обычной. Люди считали, что, если у меня такая внешность, значит у меня папа миллиардер. Позже, когда я начала уже выступать, то поняла, что внешность – это мой маленький бонус и даже сейчас, когда я выхожу на сцену, то понимаю, что люди вначале на меня просто смотрят", – рассказывала Гайтана в одном из давних интервью.

Мишель Андраде

Корни певицы Мишель – в Боливии. Вместе с родителями девушка до 13 лет жила на своей родине в Кочабамбе. Как и многим латинкам, Андраде не чуждо понятие горячего темперамента.

"Конечно, мои боливийские корни дают о себе знать – дерзость, открытость и темперамент, живущие внутри меня, проявляются на сцене, в танце. Это моя природа. Но ведь каждый человек ежедневно примеряет на себя разные образы: сегодня я лидер и суперпевица, завтра – я на чиле", – поделилась артистка в интервью Woman magazine.

Санта Димопулос

Настоящее имя бывшей участницы "ВИА Гры" – Хрисантия. Хотя будущая певица и родилась в Киеве, у нее есть греческие и ассирийские корни. Отца девочки звали Янис, а мать – Людмила. Ее родители рано развелись, но к отцу у Санты остались теплые чувства. С ранних лет девочка отличалась от сверстников яркой и экзотической внешностью, которая позволяла не только разбивать сердца мальчишек (в школе Димопулос была самой красивой старшеклассницей), но и запомниться на Фабрике звезд-3 и позже стать участницей группы "ВИА Гра".

Каролина Ашион

Ашион – одна из самых известных украинских телеведущих, а также актриса и успешный продюсер. Каролина Кеннетовна родилась и выросла в небольшом украинском городе Шостка под Сумами. Но при этом она не коренная украинка, а афроукраинка или, если правильно сказать, украино-нигерийка. Ее отец Кеннет был вынужден вернуться на родину в город Лагос из-за визы и карьеры, а матери Каролины пришлось остаться в Советском Союзе из-за "железного занавеса".

Джамала

Немногие знают, но победительница "Евровидения-2016" не только крымская татарка, но и наполовину армянка. Так, история армянских корней восточной красавицы начинается с Карабаха. Предкам матери Джамалы (армянам по национальности) пришлось покинуть Нагорный Карабах после раскулачивания. Настоящее имя певицы – Сусанна Джамаладинова, а родилась она в Киргизии. Детские и подростковые годы певицы прошли в Малореченском, недалеко от Алушты.

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