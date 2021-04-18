5 самых странных фобий украинских звезд: чего боятся Билык, Мейхер и другие. Фото

С экранов телевизоров звезды нам кажутся очень смелыми. Ведь эти знаменитости побороли самый распространенный страх на земле – публичных выступлений.

Но представителям украинского шоу-бизнеса не чужды и другие фобии: от боязни насекомых до странных и очень редких страхов. Чего на самом деле больше всего на свете боятся украинские звезды – читайте в материале OBOZREVATEL.

Надежда Мейхер

Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер долгое время страдала от аэрофобии. Каждый полет для певицы становился настоящей пыткой, а летать приходилось довольно часто из-за гастролей. Так, Мейхер пришлось преодолеть свой страх. Для этого она обратилась за помощью к психологам и гипнозу.

"Раньше я ужасно боялась летать. Что-то происходит внутри, что мешает тебе насладиться полетом. Самое главное, неважно как это все возникает, важно, чтобы мы всегда старались избавиться от собственных страхов, ведь они делают нас уязвимыми", – уверена Надежда.

Олег Кензов

Певец и телеведущий на Новом канале в шоу "Дети против звезд" поделился своим страхом. По его словам, он до жути боится змей и других ползучих гадов. Олег просто застывает в ужасе даже тогда, когда перед его глазами проползает безобидный уж.

Ирина Билык

Известная певица Ирина Билык когда-то призналась, что очень боится эскалаторов. Ее фобия заставила ее отказаться от поездок в метрополитене и десятой дорогой обходить "подвижные лестницы" в больших торговых центрах. Больше всего Билык пугает, что часть ее одежды может застрять в механизме эскалатора.

Алина Гросу

"Пчелка" Алина Гросу призналась, что очень боится насекомых, и, что более удивительно, до холодного пота и дрожи в коленях ее приводит вид пчел. Кроме того, у Гросу есть и другие фобии. Так, певицу пугают длительные перелеты между странами и потеря близких.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская с самого детства больше всего боится глубины и акул. Поэтому на отдыхе у моря или океана Сумская никогда не отплывает от берега. Также актриса никогда не ныряла с аквалангом из-за своей фобии.

"Меня с детства пугала глубина. Когда смотрела на полотна Айвазовского, у меня перехватывало дух и казалось, что это бездна. Я бы никогда не решилась нырнуть с аквалангом. Еще меня кроме глубины пугают акулы. Когда ездили в Египет, слышали о нападении акулы на человека. После этого я боюсь далеко плавать", – рассказала она.

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