'Мир хороших русских': кума Потапа, ЦПД и Jerry Heil отреагировали на позорное интервью репера-беглеца у Дудя

Украинский артист и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который после начала полномасштабного вторжения покинул территорию Родины, дал первое за три года интервью. Рэпер, что и раньше неоднократно вызывал возмущение у сограждан своими поступками, решил пообщаться с российским журналистом Юрием Дудем, что не осталось без внимания украинцев.

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В своих соцсетях вышли на связь отечественные звезды и даже руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, чтобы поделиться впечатлениями от позорного интервью. Знаменитости иронически заметили, что Потап резко переключил внимание общественности из финала Нацотбора на Евровидение на себя, а некоторые призывали не смотреть ролик, чтобы не распространять контент россиянина.

Екатерина Осадчая

Ведущая Екатерина Осадча, которая является кумой репера-беглеца, ведь тот стал крестным отцом ее сына Ивана, отметила: продюсер дал возможность группе Ziferblat немного отдохнуть от общественного внимания, которое навалилось на нее после победы на Нацотборе.

"Ziferblat выдыхает, подъехало интервью Потапа", – коротко написала журналистка.

Анатолий Анатолич

Не смог обойти вниманием общение продюсера с россиянином и 40-летний шоумен. В своих соцсетях Анатолий Анатолич иронически отметил: "Не успел от Евровидения отойти, как Потап дал интервью Дудю. Дайте хоть отдохнуть".

Jerry Heil

А вот певица Яна Шамаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, призвала украинцев избегать просмотра ролика, что появился на YouTube-канале российского журналиста. Исполнительница написала: "Прошу вас всех не смотреть интервью Потапа для Дудя. И этим: не продвигать российский канал; не продвигать псевдоукраинский контент; не поднимать просмотры ролика, а значит заработок россиянина, который платит налоги; не нести российское в украинское инфопространство".

Андрей Коваленко

Комментируя интервью, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины не был слишком многословным, поэтому коротко написал: "Какой-то мир "хороших русских" и их измерение лайт пропаганды".

Подпольный стендап

Не смогли пройти мимо позорного разговора Алексея Потапенко с Дудем и участники проекта "Подпольный стендап".

"Потап, мозги – это не твое", – отметили юмористы.

И вообще сетью распространяется немало иронических постов-реакций на интервью Потапа. Кто-то вспоминает позорные проделки артиста, как например инцидент, когда он снял штаны на музыкальной премии в Москве в 2014 году. Кое-кто отмечает, что общение рэпера с российским журналистом действительно возмутительно.

Напомним, что в течение интервью с Дудем Потап успел наговорить немало интересных вещей. Так, например, артист впервые рассказал, как смог уехать из Украины во время войны. По словам исполнителя, он пересек границу легально, получив разрешение от необходимых организаций, более того, время от времени возвращается на Родину, чтобы помогать защитникам и волонтерам.

Прокомментировал продюсер и свое "заочное поступление в ТРО". Потап объяснил, что в первые дни полномасштабного вторжения многие, так же как и он, хотели записаться в территориальную оборону, из-за чего возникали страшные очереди. Чтобы их избежать, он попросил отца "занять ему место", а затем самостоятельно присоединился к ТРО.

Конечно, во время интервью не обошлось и без разговоров о личной жизни. В течение длительного времени Потап с Настей Каменских не делятся общим контентом в соцсетях и не появляются вместе на публике, что вызвало много предположений о том, что супруги развелись. Однако рэпер опроверг подобные слухи, отметив, что в их отношениях нет проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап объяснил, почему снял штаны в Москве после оккупации Крыма и опозорился еще больше.

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