'Ты до*бался!' Дудь загнал Потапа в угол вопросом о 'заочном вступлении в ТрО'

Скандальный певец Алексей Потапенко (Потап), который в начале полномасштабного вторжения уехал в Испанию и возвращался в Украину всего на несколько недель, дал интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю на русском языке. Когда дело дошло до важного вопроса о заочном поступлении в ТрО, артист замялся и начал искать отмазки, чтобы конкретно не отвечать на обращение россиянина.

Видео дня

Он заявил в интервью, опубликованном на YouTube, что не имел другого выбора, поэтому идентично с другими известными знаменитостями записал в территориальную оборону в Киеве. Потап также похвастался, что мог целыми днями патрулировать улицы столицы и даже не замечал времени.

"Это такое время, когда все записывались. В ТрО записался Ломаченко, записался Усик, записались бизнесмены и я записался", – заявил он.

Ранее Потапенко рассказывал, что именно отец его записал в ТрО, поэтому для артиста это стало заочно. Теперь он утверждает, что отец только встал в очередь вместо него, ведь желающих было много. Происходило это в то время, когда оружие украинцам давали без лицензии, а "патрулировал улицы" он уже летом 2022-го, когда приехал на несколько недель в Украину.

На вопрос Дудя, не считает ли Потап, что его "заочная запись в ТрО" была показушной, артист начал материться.

"Ты до*бался", – сказал Потапенко и добавил, что за короткое время своего пребывания в Украине успел сделать "все в теробороне".

"Мы успели сделать все в теробороне. Ни в чем серьезном не участвовали, но успели патрулировать, поездить с пацанами, подержать в руках оружие... Все мы в это были вовлечены: кто не попадает в армию, не успевает записаться. Выдавалось оружие и в тероборону", – добавил артист.

Напомним, OBOZ.UA объяснял, что не так с документом о поступлении в ТрО, который показал Потап еще в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что беглец Потап под хмельком поразвлекал фанатов российскими песнями. Он засветился на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!