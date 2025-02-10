'У меня есть легальный способ': Потап впервые рассказал, как выехал из Украины и какое 'отцовское' наставление получил от Залужного

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко), который строит карьеру в Европе под псевдонимом Славик Балаган, впервые рассказал, как смог покинуть территорию Родины во время полномасштабного вторжения. Как отметил 43-летний артист, он выехал за границу легальным способом, более того, иногда возвращается в Украину, чтобы помогать военным и волонтерам.

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Об этом он рассказал во время интервью Юрию Дудю. По словам исполнителя, после начала большой войны он даже разговаривал с Валерием Залужным, который дал ему "отцовское" наставление помогать защитникам так, как он может.

"Я постоянно въезжаю в Украину и выезжаю из нее. У меня есть легальный способ. Вся моя работа за границей, все деньги идут на помощь армии и волонтерам. Сейчас из активностей в Украине у меня осталась благотворительность, остальная работа – за границей", – пояснил рэпер.

По словам Потапа, он может свободно пересекать границу Родины, ведь имеет официальное разрешение, что получил от необходимых организаций. Как отметил продюсер, за время полномасштабной войны он много раз выезжал из Украины по разным причинам, однако время от времени возвращается в государство, ведь это одно из условий договора.

"Есть системы, способы, программы, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить официальное разрешение на выезд. Это не легко, нужно пройти через бюрократическую часть. Я за это время выезжал по разным причинам с помощью разных инстанций. Но разрешение предполагает, что я должен возвращаться. Я выезжаю на определенный срок и возвращаюсь", – отметил артист.

Кроме того, по словам Потапа, он постоянно поддерживает защитников, волонтеров и медицинские организации, о чем даже общался с бывшим главнокомандующим Вооруженных сил Украины – Валерием Залужным. Продюсер рассказал: "Он подошел, по-отцовски пожал мне руку и сказал: "Помогайте фронту. Ваша задача помогать всем, чем можете". Я делаю это через профессию. Я могу так. Я умею зарабатывать за границей и буду это продолжать делать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап впервые рассекретил, почему переехал в Барселону в разгар полномасштабной войны в Украине.

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