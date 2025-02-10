Потап объяснил, почему снял штаны в Москве после оккупации Крыма, и опозорился еще больше: при чем здесь Лорак и Повалий

Скандальный репер Потап, с начала полномасштабного вторжения уехавший в Испанию и продолжающий свое творчество в Европе, вспомнил свой скандальный инцидент в 2014 году в Москве. Тогда он на музыкальной премии в России посреди сцены и перед многими русскими артистами снял штаны и обратился к ним.

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Он поблагодарил россиян за теплый прием. Произошел этот инцидент уже после того, как РФ оккупировала украинский Крым и провела незаконный референдум. Объяснил свой добродушный жест Потап в интервью Юрию Дудю.

"2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве. Но в этот год у нас был мировой тур, мы ездили бесконечно с Настей за границей: в Америке, Германии, где только можно. Только начало ситуации в Крыму, украинские власти не комментируют ничего, мы не понимаем, что это такое, но понимаем, что что-то происходит. Никто не понимает", – оправдывался Алексей Потапенко.

По словам репера, он решил сделать скандальный жест, обратившись к предателям Украины, сидевшим в зале. Среди них были Ани Лорак, Таисия Повалий и Лолита. Однако обращался Потап почему-то именно к русскому народу: "Официально от всех украинских артистов: Россия, спасибо, что вы нас принимаете".

"Нас приглашают на премию RUTV, где сидят в зале артисты украинские, которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом Путина, и эта шутка была им в их сторону. Сидела Ани Лорак и Таисия Повалий. Это я сделал им", – признался Потап.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап ответил, действительно ли расстался с Настей Каменских, и заговорил о будущих детях. По словам артиста, пара до сих пор питает любовь и даже не думает о разводе.

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