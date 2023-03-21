Минкульт запретил хору ''Воскресение'' выезжать за границу на благотворительный концерт: в чем причина

На днях Министерство культуры и информационной политики изменило порядок выезда украинских звезд, а также художников и журналистов за границу в период полномасштабной войны. Это связано с рядом скандалов, когда некоторые нечестные артисты пользовались соответствующими разрешениями и покидали Украину без намерений вернуться. Однако пострадали от этого и их добросовестные коллеги. В частности камерный хор "Воскресение" из Ивано-Франковска.

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Музыканты должны были ехать в Польшу на организованные польской стороной благотворительные концерты. Однако гастроли сорвались, поскольку хору запретили выезжать за границу. В Минкульте назвали причину.

После ужесточение требований для выезда за границу мужчин-артистов призывного возраста покидать Украину можно только при наличии военно-учетных документов. Как оказалось, у троих участников хора они отсутствуют, поэтому им отказано в выдаче письма содействия пересечению границы.

"Подчеркиваем, что в случае Камерного хора "Воскресение" (г. Ивано-Франковск) у трех человек из списка, представленного в МКИП, отсутствовали военно-учетные документы согласно требованиям украинского законодательства. На замечание об отсутствии этих документов организацией не был предоставлен исчерпывающий список нужных документов. В таком случае содействие на выезд не оказывается", – уточнили в Минкульте.

Напомним, на днях стендап-комик Андрей Щегель опрометчиво похвастался тем, что, получив три повестки, сбежал из Украины "как крыса" и не планирует возвращаться. На Родине ему якобы стало "некомфортно" жить. Более того, о героических подвигах украинских защитников юморист сказал: "Это их выбор – умирать". После критики в обществе Щегель нецензурно обругал Украину, коллег и соотечественников. Страну, уже год борющуюся за независимость и свободу, он назвал "Северной Кореей" и "цирком", а ее жителей – "попаянными дебилами".

Спустя некоторое время огласку получил другой инцидент: клипмейкер Тарас Голубков, выехавший за границу благодаря соответствующему разрешению от Министерства культуры, сейчас, во время убийственной и разрушительной полномасштабной войны в Украине, продолжает работать на российский рынок. В частности, сообщается, что именно Голубков срежиссировал новый клип российской певицы-путинистки Клавы Коки.

Из-за циничных поступков недобросовестных юмориста и клипмейкера пострадали другие артисты, которые честно выезжали за границу с благими намерениями и всегда возвращались назад. Там они выступали на благотворительных концертах и собирали большие суммы для ВСУ и всех, кто пострадал от российской агрессии. Теперь таким знаменитостям стало намного сложнее получать разрешения на выезд, что вызвало новый поток возмущений как в сторону Щегеля и Голубкова, так и в адрес Минкульта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что порядок выезда артистов, а также художников и журналистов за границу изменили.

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