Погранслужба отреагировала на анонс концерта Шуфутинского в Киеве

Государственной пограничной службе Украины известно о незаконном посещении оккупированного Крыма российским исполнителем шансона Михаилом Шуфутинским. Если артист приедет в страну на выступление, его готовы соответствующим образом "встретить" на границе и запретить въезд.

О такой возможности заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". Отметим, что концерт россиянина в Киеве запланирован на 8 марта 2022 года. Билеты уже продаются, а их стоимость достигает 6 тыс. гривен.

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Демченко сказал, что Государственная погранслужба каждый день "продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории".

Как пояснил спикер ведомства, информацию о фактах поездок в Крым через российскую границу собирают в том числе из открытых источников. Если такой факт будет установлен, нарушителям грозит ответственность.

"Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину", – отметил представитель ГПСУ.

Что касается Шуфутинского, что "в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", сказал Демченко.

"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты", – сообщил спикер ГПСУ.

Коротко о знаменитости:

Михаил Шуфутинский – 73-летний советский и российский эстрадный певец, пианист, музыкальный продюсер.

Лауреат премий "Шансон года". В 2013-м стал заслуженным артистом Российской Федерации.

В 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. С 1990-го начал ездить на родину с концертами. Только в 2003 году вернулся обратно в Россию на постоянное место жительства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Харькове было анонсировано выступление скандального российского рэпера Басты (Василия Вакуленко). Концерт назначен на 17 декабря в 20:00.

По данным СБУ, исполнитель действительно ранее ездил в Крым, однако в течение двух лет новых нарушений Басты зафиксировано не было. В связи с этим въезд в Украину рэперу теперь не запрещен.