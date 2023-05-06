Миддлтон затмила королеву, а Зеленская превзошла всех первых леди: лучшие образы на коронации Чарльза III. Фото

6 мая состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. В Лондоне собрались уважаемые мировые лидеры, королевская семья и подданные Соединенного Королевства, чтобы стать свидетелями исторического события. Приветствовать монарха приехала и первая леди Украины Елена Зеленская с премьер-министром Денисом Шмыгалем. На церемонии появился даже принц Гарри, который в одиночестве прошел к своей ложе.

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Стоит признать, что некоторые известные личности ошеломили элегантными нарядами и превосходным внешним видом. OBOZREVATEL хочет показать самые удачные наряды гостей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон умеет подбирать аутфиты и всегда поражает своим отменным вкусом. Для коронации она выбрала платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen. Оно пошито из шелкового крепа с орнаментом из роз и нарциссов. Поверх платья супруга Уильяма надела мантию. Она решила нарушить многовековую традицию и отказалась от тиары в пользу головного убора Jess Collett x Alexander McQueen. Как пишут мировые таблоиды, образ Кейт был эффектней, чем лук самой королевы Камиллы.

Первая леди Украины Елена Зеленская покорила гостей элегантным платьем длины миди в серо-голубом цвете и пальто такой же цветовой гаммы бренда The Coat. Она дополнила образ украшениями из белого жемчуга и белоснежными туфлями-лодочками.

Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо очаровала аудиторию появлением в пудровом платье с прозрачными рукавами длиной три четверти. Она надела милую шляпку, украшения с жемчугом и взяла сумочку в тон лука.

Первая леди Франции Брижит Макрон прибыла на церемонию в нежно-розовом ансамбле, состоящем из платья длины чуть ниже колен и удлиненного жакета. Она обула туфли на шпильке и собрала волоса. Стоит отметить, что Брижит выглядела очень элегантно.

Жена экс-премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон продемонстрировала черно-синий ансамбль. На ней было синее платье в горох длины миди, такого же цвета широкополая шляпа, черный жакет и туфли-лодочки.

Принцесса Евгения, которая ждет второго ребенка, восхитила гостей элегантным темно-синим платьем. Она также надела шерстяное пальто и головной убор в тон с платьем. Завершила аутфит Евгения изысканным бриллиантовым колье с сережками.

34-летняя принцесса Беатрис в отличие от своей сестры похвасталась ярким платьем с объемными рукавами в пурпурном цвете от Beulah. Девушка подчеркнула талию широким поясом такого же оттенка. Свой образ она дополнила золотистым обручем и бежевыми туфлями на шпильке.

Первая леди Америки Джилл Байден с внучкой Финнеган Байден по-настоящему удивили весь мир. Они выразили поддержку Украине, посетив коронацию в нарядах желтых и синих цветов. Джилл надела блузу на запах и юбку фиалково-голубого оттенка, а 23-летняя Финнеган – лимонное платье.

Ранее OBOZREVATEL писал, что младший сын герцога Уельского Уильяма и Кейт Миддлтон – 5-летний принц Луи снова зажигал во время торжества своих родственников. На коронации Чарльза III наследник смешно кривлялся и отвлекал сестру.

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