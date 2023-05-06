В цветах флага Украины: Джилл Байден и ее внучка удивили нарядами на коронации Чарльза III. Фото

В субботу, 6 мая состоялась коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Свидетелями исторического события стали 2000 гостей, а также миллионы по всеми миру, так как велась онлайн-трансляция. Во время коронации присутствовала супруга президента США Джо Байдена и ее внучка Финнеган Байден. Они выбрали неожиданные аутфиты – наряды в цветах украинского флага.

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В Вестминстерском аббатстве Джилл Байден появилась в синей блузе с боковым запахом, юбке чуть ниже колен, перчатках, ободке для волос такого же оттенка и бежевых туфлях на небольшом каблуке. 23-летняя Финнеган надела нежно-желтое платье с кейпом, похожий ободок для волос в такой же цветовой гамме и нюдовые лодочки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стоит отметить, что Джилл не первый раз модным способом поддерживает Украину. В июле прошлого года Байден во время встречи с Еленой Зеленской в Белом доме обула туфли желтого цвета. Жена Владимира Зеленского выбрала лодочки в голубом оттенке.

К слову, Елена Зеленская на церемонии появилась в миди-платье цвета морской пены и длинном пальто. Она завершила образ украшениями с белым жемчугом, макияжем в нюдовых тонах и светлыми туфлями с заостренным носом. Первая леди прибыла на событие с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Джилл и Финнеган Байден на коронации разместились рядом с Зеленской. Елена сообщила, что накануне события ей удалось пообщаться с женой президента Америки .

Как писал OBOZREVATEL, 7 мая состоится концерт и лазерное шоу в Виндзорском замке в честь коронации Чарльза III. По традиции запланированы уличные вечеринки. От выступления в Виндзоре отказались Элтон Джон, Spice Girls, Гарри Стайлс, Эд Ширан и Адель, ссылаясь на плотный гастрольный график.

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