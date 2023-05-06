Пятилетний принц Луи снова зажигает: заскучавший внук Чарльза III на коронации кривлялся и отвлекал сестру. Забавные кадры

Младший сын герцога Уельского Уильяма и Кейт Миддлтон – 5-летний принц Луи – снова зажигал во время торжества своих старших родственников. Раньше малыш веселил зрителей во время праздников, посвященных покойной бабушке Елизавете II, а 6 мая, во время коронации дедушки Чарльза III и его жены Камиллы, смешно кривлялся и отвлекал сестру.

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Папарацци подловили его во время разговора в Вестминстерском аббатстве и торжественного шествия в Букингемский дворец. OBOZREVATEL решил показать забавные кадры принца Луи (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Пятилетний принц прибыл на церемонию с мамой, папой, сестрой Шарлоттой, тетей Беатрис и другими гостями. Уже по прибытии было похоже, что малыш предчувствует скучную для ребенка церковную церемонию.

Позже, когда служба началась, Луи часто зевал и кривлялся.

Малыш не очень внимательно следил за коронацией дедушки, зато с интересом рассматривал Вестминстер и отвлекал свою сестру.

Когда пришло время возвращаться во дворец, маленький Луи обратил внимание на окружавших его фотографов. Уже в карете принц не скрывал эмоции и охотно кривлялся.

На этом смешные выражения лица не закончились. Пока вся королевская семья улыбалась на балконе, Луи продолжал демонстрировать, что охотно провел бы время в другом месте.

Напомним, принц Луи стал настоящей звездой юбилея своей бабушки, королевы Елизаветы II. Папоротники неоднократно "ловили" его во время дебошира на торжествах. Мимика ребенка увлекла интернет-пользователей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во время коронации присутствовала супруга президента США Джо Байдена и ее внучка Финнеган Байден. Они выбрали неожиданные аутфиты – наряды в цветах украинского флага.

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