В роскошном платье и пальто цвета морской пены: Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза III. Первые фото

Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль уже прибыли в Вестминстерское аббатство на коронацию Чарльза III и его супруги Камиллы. Торжественная церемония началась в 13:00. К этому времени собрались все гости.

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Супруга Владимира Зеленского для мероприятия надела платье длины миди в серо-голубом цвете и длинное пальто такого же оттенка украинского бренда The Coat. Дизайнером наряда стала модельер Екатерина Сильченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Зеленская распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках. Она подчеркнула аутфит украшениями с белым жемчугом. В дополнение к наряду первая леди подобрала светлые туфли с острым носом и на небольшом каблуке.

Денис Шмыгаль выбрал для коронации короля Великобритании черный костюм с белой рубашкой и темным галстуком. Как видно на фото, в Англии сегодня дождливая погода, потому Елене Зеленской пришлось воспользоваться зонтом.

Как мы сообщали ранее, во время мероприятия будут присутствовать 2000 гостей. Но свидетелями коронации станут миллионы людей во всем мире, так как ведется прямая трансляция церемонии. Ее можно посмотреть на британских телеканалах BBC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News или на YouTube-канал Sky News.

Также текстовую трансляцию ведет OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронация Чарльза III стала самой дорогой в истории. На ее подготовку потратили 250 млн фунтов стерлингов (12 млрд гривен). К слову, королевский дом Великобритании – единственный из европейских домов, который более 1000 лет сохраняет традицию коронации.

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