Metallica объявила о сборе для Украины 1 млн долларов: половину дали сами музыканты

Американская легендарная группа Metallica поддержала Украину и объявила сбор денег для помощи украинскому народу, который пострадал в результате российско-украинской войны. Музыканты призвали всех неравнодушных присоединиться к их кампании и собрать 1 миллион долларов до конца мая.

Об этом они сообщили на официальной странице в Instagram. Сбор средств объявлен на странице фонда All Within My Hands Foundation, который был основан еще в 2017 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Одного месяца недостаточно – мы начинаем наши месяцы благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать 1 миллион долларов для инициативы WCKitchen (благотворительный проект, который кормит беженцев в разных странах, но сейчас помогает украинцам, пострадавшим в войне с РФ. – Ред.)", – говорится в посте.

Сами музыканты уже сделали первый взнос, пожертвовав 500 тысяч долларов. В посте отмечают, что также будут предлагать своим поклонникам разные способы внести свой вклад: появятся эксклюзивные товары, а деньги от продажи пойдут в WCKitchen.

Добавим, что в продаже уже появилась футболка с принтом, который разработал художник Эндрю Кримянс.

Напомним, что к благотворительному проекту WCKitchen присоединился и кинорежиссер Кэри Фукунага, который снимал последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать". Он неделю провел во Львове, где общался с волонтерами и переселенцами, помогал им и поддерживал их.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что многие публичные личности поддерживаю Украину и украинский народ и жертвуют не маленькую сумму денег на помощь переселенцам и воинам ВСУ. Среди таковых, чешский бизнесмен из списка Forbes пожертвовал $4 млн, британский музыкант Стинг передал крупную партию гуманитарной помощи беженцам, владелец Viber пожертвовал 8,7 млн долларов.