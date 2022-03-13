Певец Стинг передал украинцам щедрую гуманитарную и финансовую помощь

Британский музыкант Стинг вместе с женой актрисой Труди Стайлер поддержали украинцев финансово, а также передали крупную партию гуманитарной помощи беженцам из Украины. Сумму денежного перевода звезды не афишировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель благотворительного центра "Help Ukraine" Андрей Ставницер. Он отметил, что знаменитости отправили в Польшу медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, сухие пайки, а также необходимое для детей и матерей. Все это впоследствии будет перенаправлено в Украину.

"Мы получили щедрую финансовую помощь от Стинга и Труди Стайлер, а также большую партию гуманитарной помощи. Мы очень благодарны за поддержку, и знаем, что это не конец – семья Стинга продолжит помогать нам", – написал украинский бизнесмен и руководитель благотворительного фонда Андрей Ставницер.

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Жена Стинга – британская продюсер и звезда кино Труди Стайлер, неоднократно упоминала в соцсетях войну в Украине и украинок, пострадавших в результате российской агрессии. Она выразила соболезнования и поддержку женщинам, убежавшим со своих домов вместе с детьми. Также актриса отметила, что гордится девушками, которые наравне с мужчинами взяли в руки оружие и защищают Украину.

Стинг опубликовал на своей странице в Instagram, где у него 1,2 миллиона подписчиков, реквизиты украинского благотворительного фонда. Напомним, что музыкант посвятил свою песню героизму украинских защитников, которые отважно борются за свою землю с российским агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стинг пообещал никогда не выступать перед российскими олигархами и всеми, кто причастен к агрессии Кремля. Музыкант осудил вторжение российских оккупантов на территорию Украины.

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