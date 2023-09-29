Российские пропагандисты хотели высмеять Веру Брежневу, но подставили сами себя. Фото

Российские пропагандисты продолжают активно следить за жизнью и творчеством украинской певицы Веры Брежневой, чтобы не упустить возможность оболгать ее. Однако в очередной раз, как и всегда, опозорились.

Не прошло и нескольких часов после анонса новой песни звезды "Дякую", как российские псевдожурналисты бросились размышлять над внутренним состоянием артистки. Заголовки росСМИ запестрили словами о разводе певицы с Константином Меладзе, хотя сама она на это ни словом не намекала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопрос и просто пыталась жить в моменте", – поделилась исполнительница абстрактными переживаниями без привязки к событиям.

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Скорее всего, причиной такого "разобранного состояния" стал переезд Брежневой из РФ, полномасштабная война, хейт и осознание себя как украинской певицы. Впрочем, пропагандисты увидели в признании звезды только намеки на то, что ее браку пришел конец.

РосСМИ оболгали знаменитость, назвав ее "распоясавшейся женой", и выдали, будто Меладзе "выставил ее из дома за проукраинскую позицию". Эта версия, кстати, диаметрально противоположна предыдущей, где те же россияне писали, будто Брежнева "обобрала мужа до нитки", а он спился от горя.

Однако это не единственный момент, где РосСМИ подставили сами себя. Пост, который они явили публике, даже не оригинальный, а переведен с украинского языка на русский.

На самом же деле в своей новой песне "Дякую" Брежнева рассказала о практике благодарности, которую делала ежедневно в течение 108 дней.

"Энергия, родившаяся в процессе, трансформировалась через язык музыки. И песня, и видео, съемки которого проходили на Киевском море с 6 утра и до комендантского часа, наполнены светом, содержанием и верой", – написала звезда, в который раз доказывая, что внутренние переживания артистки были связаны с судьбой своей страны, а не "разводом".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Вера Брежнева посетила детский дом в Мукачево. Вместе с подругой-волонтеркой, ее родными и фанатами певице удалось построить корпус дома-интерната для детей.

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