Дочь Поляковой показала нецензурный жест в ответ на критику "40-летних женщин". Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Маша и Оля Поляковы

16-летняя Мария Полякова, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, в ответ на критику в соцсетях показала хейтерам средний палец. Она нарвалась на негативную реакцию интернет-пользователей после видео с ярким макияжем и высунутым языком.

Ролик девушка обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Она предстала перед зрителями с ярко накрашенным лицом и в лифчике, заявив, что запускает челлендж "без фотошопа" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

"Знаете, мне не страшно показать себя без фильтра... Так что хочу запустить челлендж, чтобы поддержать всех неуверенных в себе девушек", – написала дочь звезды.

Блогер сопроводила пост видео, на котором кривлялась, а потом продемонстрировала фигуру.

Видео дня
Маша Полякова кривлялась на камеру
Дочь певицы показала фигуру

Под постом собралось довольно много негативных комментариев. Пользователи спрашивали, зачем Маша нелепо высовывает язык и не будет ли мама девочки ругаться.

В сторис подросток ответила подписчикам, которые накинулись на нее с критикой (она считает их "40-летними женщинами").

Ответ 16-летней девочки

"Держите все, как любите: "ф*к" и язык", – написала Маша Полякова и показала неприличный жест.

Видео, за которое раскритиковали подростка:

Пост дочери Поляковой
Реакция на видео
Девочку раскритиковали
Пользователи оставили много негативных комментариев
Комментарии к посту
В сети указали, что подача не совпадает с целью челленджа
Реакция на видео в социальной сети
Мария ее мама

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Полякова попала в больницу и записала видео из палаты.

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