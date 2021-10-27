Дочь Поляковой показала нецензурный жест в ответ на критику "40-летних женщин". Видео

16-летняя Мария Полякова, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, в ответ на критику в соцсетях показала хейтерам средний палец. Она нарвалась на негативную реакцию интернет-пользователей после видео с ярким макияжем и высунутым языком.

Ролик девушка обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Она предстала перед зрителями с ярко накрашенным лицом и в лифчике, заявив, что запускает челлендж "без фотошопа" (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

"Знаете, мне не страшно показать себя без фильтра... Так что хочу запустить челлендж, чтобы поддержать всех неуверенных в себе девушек", – написала дочь звезды.

Блогер сопроводила пост видео, на котором кривлялась, а потом продемонстрировала фигуру.

Видео дня

Под постом собралось довольно много негативных комментариев. Пользователи спрашивали, зачем Маша нелепо высовывает язык и не будет ли мама девочки ругаться.

В сторис подросток ответила подписчикам, которые накинулись на нее с критикой (она считает их "40-летними женщинами").

"Держите все, как любите: "ф*к" и язык", – написала Маша Полякова и показала неприличный жест.

Видео, за которое раскритиковали подростка:

16-летняя дочь украинской певицы Поляковой – Маша – с юного возраста зарабатывает в Instagram. Девочка активно рекламирует в сети товары и у нее уже более 170 тыс. подписчиков.

У нее есть младшая сестра Алиса, которой 10 лет. Недавно Оля Полякова рассказала, что у Алисы появилась инфекция после укуса незнакомого кота.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Полякова попала в больницу и записала видео из палаты.