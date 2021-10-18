Дочь Поляковой попала в больницу. Видео

16-летняя Мария Полякова, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, попала в больницу. Причины девочка не назвала, но сняла из палаты видео под песню российского рэпера.

Соответствующие кадры Маша обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Отметим, что дочь знаменитости "спела" в стиле TikTok под матерную песню исполнителя GONE.Fludd – правда, использовав только "приличный" фрагмент текста (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Полякова записала свое видео, лежа на кровати. На ее грудной клетке видно электроды-присоски, которые, вероятно, использовались для проверки работы сердца.

Видео дня

"Не теряйте меня, я в норме", – лаконично написала в посте 16-летняя украинка.

В комментариях под роликом можно встретить полярные реакции на видео Маши. Некоторые Instagram-пользователи раскритиковали такой контент, заявив, что лет через пять и самой девочке будет за него стыдно.

Впрочем, многие подписчики отреагировали на пост лайками и пожелали блогерше здоровья.

Напомним, что 16-летняя дочь украинской певицы Поляковой – Маша – с юного возраста зарабатывает в Instagram. Девочка активно рекламирует в сети товары и у нее уже более 170 тыс. подписчиков.

У нее есть младшая сестра Алиса, которой 10 лет. Недавно Оля Полякова рассказала, что у ее дочки появилась инфекция после укуса незнакомого кота.

Как писал OBOZREVATEL: