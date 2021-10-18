Дочь Поляковой попала в больницу. Видео
16-летняя Мария Полякова, дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, попала в больницу. Причины девочка не назвала, но сняла из палаты видео под песню российского рэпера.
Соответствующие кадры Маша обнародовала в своем Instagram-аккаунте. Отметим, что дочь знаменитости "спела" в стиле TikTok под матерную песню исполнителя GONE.Fludd – правда, использовав только "приличный" фрагмент текста (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Полякова записала свое видео, лежа на кровати. На ее грудной клетке видно электроды-присоски, которые, вероятно, использовались для проверки работы сердца.
"Не теряйте меня, я в норме", – лаконично написала в посте 16-летняя украинка.
В комментариях под роликом можно встретить полярные реакции на видео Маши. Некоторые Instagram-пользователи раскритиковали такой контент, заявив, что лет через пять и самой девочке будет за него стыдно.
Впрочем, многие подписчики отреагировали на пост лайками и пожелали блогерше здоровья.
Напомним, что 16-летняя дочь украинской певицы Поляковой – Маша – с юного возраста зарабатывает в Instagram. Девочка активно рекламирует в сети товары и у нее уже более 170 тыс. подписчиков.
У нее есть младшая сестра Алиса, которой 10 лет. Недавно Оля Полякова рассказала, что у ее дочки появилась инфекция после укуса незнакомого кота.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Маша Полякова поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала необычный образ анимешницы и покурила на камеру.
Также дочь украинской певицы примеряла на себя сказочный образ эльфа.