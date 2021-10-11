10-летнюю дочь Оли Поляковой покусал уличный кот и заразил инфекцией. Видео

Украинская певица Оля Полякова рассказала о том, что ее младшую дочь Алису сильно укусил незнакомый кот. Девочка вынуждена принимать лекарства, ведь животное занесло в кровь инфекцию.

Неприятной новостью артистка поделилась в своих Instagram-stories, показав пострадавшую руку. На кадрах видно, что звездная мама перевязывает школьнице ладонь, чтобы рана быстрее зажила (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

9-летняя Алиса не ходит в школу, но гуляет с мамой по осеннему Киеву. Также Полякова рассказала, что девочка лечит инфекцию антибиотиками.

"Дети, не трогайте чужих котов", – обратилась к подписчикам певица.

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Сама дочь "Королевы ночи" не хочет комментировать ситуацию, ведь не держит зла на обидчика. По словам любительницы животных, не произошло ничего страшного и она не считает, что незнакомых котов не нужно гладить.

Коротко о звезде:

Ольга Полякова – украинская актриса, певица и телеведущая;

Родилась 17 января 1979 года в городе Винница;

С 2021 звездный детектив на шоу "Маска".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Полякова пожаловалась на Наталью Могилевскую. По словам артистки, та флиртовала с ее мужем прямо у нее на глазах.