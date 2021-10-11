10-летнюю дочь Оли Поляковой покусал уличный кот и заразил инфекцией. Видео
Украинская певица Оля Полякова рассказала о том, что ее младшую дочь Алису сильно укусил незнакомый кот. Девочка вынуждена принимать лекарства, ведь животное занесло в кровь инфекцию.
Неприятной новостью артистка поделилась в своих Instagram-stories, показав пострадавшую руку. На кадрах видно, что звездная мама перевязывает школьнице ладонь, чтобы рана быстрее зажила (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
9-летняя Алиса не ходит в школу, но гуляет с мамой по осеннему Киеву. Также Полякова рассказала, что девочка лечит инфекцию антибиотиками.
"Дети, не трогайте чужих котов", – обратилась к подписчикам певица.
Сама дочь "Королевы ночи" не хочет комментировать ситуацию, ведь не держит зла на обидчика. По словам любительницы животных, не произошло ничего страшного и она не считает, что незнакомых котов не нужно гладить.
Коротко о звезде:
Ольга Полякова – украинская актриса, певица и телеведущая;
Родилась 17 января 1979 года в городе Винница;
С 2021 звездный детектив на шоу "Маска".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ольга Полякова пожаловалась на Наталью Могилевскую. По словам артистки, та флиртовала с ее мужем прямо у нее на глазах.