Марк Цукерберг, Дуэйн Джонсон, Дэвид Бекхэм: 20 трогательных фото самых известных в мире отцов

Дария Скуб
Дария Скуб
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Марк Цукерберг, Дуэйн Джонсон, Дэвид Бекхэм: 20 трогательных фото самых известных в мире отцов

На красных дорожках или на сцене звезды, как правило, харизматичные и в "образе", который хотят показать зрителям. Они в изысканных костюмах позируют перед камерами, гордясь собственными достижениями. Дома они возвращаются к рутинной жизни со своими ценностями и яркими моментами. В соцсетях знаменитости часто на собственном примере показывают, как стать заботливымы папами.

Снимки на их Instagram-страницах прекрасно передают "волшебные трансформации" в повседневной жизни. OBOZREVATEL собрал трогательные фотографии звездных пап.

1. Энрике Иглесиас

Личную жизнь певец и его жена практически не афишируют. Супруги решились на отцовство спустя 16 лет с момента, когда начали встречаться. В конце декабря 2017 года Энрике опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с одним из малышей-близнецов. Позже, в 2020 году, пара снова стала родителями. На этот раз девочки по имени Маша.

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Энрике Иглесиас наслаждается отцовством.
2. Принц Уильям

Принц Уэльский вместе со своей женой Кейт Миддлтон воспитывают у своих детей манеры настоящей аристократии. Пара запрещает пользоваться планшетом, капризничать и проявлять агрессию. Но это не значит, что у детей строгое детство. Иногда родители все же позволяют им играть. И даже публикуют эмоциональные снимки в Instagram.

Принц Уильям играет с детьми.
3. Дэвид Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм – успешные звезды и одна из лучших семейных селебрити-пар. Они довольно строго воспитывают троих сыновей и одну дочь. Но всегда помнят о соблюдении баланса: время от времени позволяют немного покапризничать и поиграть.

Дэвид Бекхэм с детьми.
4. Марк Цукерберг

Марк и его жена Присцилла воспитывают двоих детей. Судя по фото в Instagram американского программиста, заботиться о малышах ему нравится не меньше, чем заниматься бизнес-стратегиями.

Марк Цукерберг с детьми.
5. Джастин Тимберлейк

В одном из интервью Джастин признался, что рождение сына изменило его жизнь почти на 100%. Даже на написание одной из самых известных песен "Can not Stop the Feeling" певца вдохновил именно малыш. Звездный папа хотел, чтобы его сыну понравилась драйвовая мелодия и зажигательный текст. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: летом 2020 года Джастин и Джессика во второй раз стали родителями.

Джастина Тимберлейка дети вдохновляют на творчество.
6. Крис Хемсворт

Крис, он же экранный "Тор", – многодетный папа. Воспитывает близнецов и дочь. Австралиец находит время на развлечения со своими малышами: танцует, водит на серфинг, рыбалку и так далее. Он часто радует подписчиков в Instagram подробностями семейной жизни.

Крис Хемсворт обожает отцовство.
7. Райан Рейнольдс

В Райана и его жены Блейк Лайвли три дочери. Для актера это замечательная возможность поиграть с малышами. Так, в одном из интервью актер поделился историей из собственной жизни: он рассказывает своим детям, что солнце заходит и наступает ночь, потому что они капризничают и ведут себя невежливо. А еще звезда обожает одевать дочерей в розовые носочки.

Райан Рейнольдс с дочерьми.
8. Джуд Лоу

Британский актер – настоящий рекордсмен. Он – отец шестерых детей. Старшие уже стали самостоятельными, а вот за младшими еще стоит ухаживать. Учитывая опыт, Джуд Лоу стал профессионалом по воспитанию малышей.

Джуд Лоу – отец 6 детей.
9. Брэдли Купер

В 2017 году Брэдли и российская топ-модель Ирина Шейк стали родителями дочери. Имя девочки – Лея. Несколько лет назад звездная пара распалась, но они вместе продолжают воспитывать свою принцессу: занимаются ее всесторонним развитием и благодаря развлечениям обеспечивают счастливое детство.

Брэдли Купер с дочкой.
10. Дуэйн Джонсон

Дуэйн – отец троих детей. Старшая дочь уже совершеннолетняя и решила, как и папа, заниматься реслингом. Несмотря на насыщенные графики, актер все же успевает заниматься развитием и развлечениями младших дочерей. Судя по Instagram -странице "Скалы", многодетный папа абсолютно счастлив.

Дуэйн Джонсон играет с дочкой.

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