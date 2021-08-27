От 640 тысяч гривен за год: самые престижные школы Украины, где учатся дети украинских звезд. Фото

Звездные родители стремятся отдать ребенка в престижное учебное заведение и готовы отдать за это немаленькие суммы. А лучшие частные школы столицы выставляют счета в десятки тысяч долларов.

OBOZREVATEL узнал, сколько стоит обучение в самых дорогих школах Украины, в которые ходят дети знаменитостей. В наш список, кроме прочих, вошли: Печерская международная школа, Авторская школа Бойко и Кловский лицей иностранных языков №77.

Звездные ученики: дочь Оли Фреймут – Злата Митчелл.

Стоимость обучения: от 640 тыс. грн за 9 месяцев обучения

Печерская международная школа является членом Совета международных школ и находится под опекой Госдепартамента США.

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Это единственное учебное заведение в Украине, которое официально имеет право преподавать все три программы "Международного бакалавриата".

Год обучения здесь стоит от 24 тысяч долларов, и это самая дорогая школа столицы. Уроки здесь проводят учителя из США, Канады, Австралии, Франции и других стран только на английском языке.

Любопытно, что в школе учатся дети около 40 разных национальностей. Преимущественно, это дети иностранных граждан, работающих в Украине.

Звездные ученики: дети Сергея и Снежаны Бабкиных – Веселина и Артур.

Стоимость обучения: 87 тыс. грн за 9 месяцев обучения

Школа Boiko находится в Харькове. Она стала лидером образования в городе и одним из лучших учебных заведений Украины.

Школа отличается уникальной образовательной средой и нестандартным подходом к преподаванию. Все ученики обязательно сдают английский и математику по программе Cambridge English Language Assessment.

Школа Бойко ориентирована на западный формат: учащихся утром из дома забирает школьный автобус, в столовой – шведский стол и автоматы с батончиками и напитками, и даже своя система денег, которыми можно расплачиваться на территории заведения.

Звездные ученики: дети Андрея Доманского – Лада и Василий. Также здесь учился сын Петра Порошенко Алексей.

Стоимость обучения: при поступлении в лицей нужно отдать от 2000 долларов, каждый месяц в фонд класса и школы – от 800 до 4000 грн.

Несмотря на то, что лицей государственный и работает по государственной программе, учиться здесь влетит в копеечку.

Родители пишут в отзывах, что при поступлении "на конкурсной основе" все равно придется заплатить несколько тысяч долларов, а потом каждый месяц сдавать деньги в фонд класса.

Дети здесь учат английский язык с первого класса, корейский, немецкий или французский – начиная с пятого. Преподавание в лицее осуществляется как на украинском, так и на английском языках.

Звездные ученики: сын Сергея Притулы – Дмитрий.

Стоимость обучения: точно неизвестно.

Лицей № 100 "Поділ" считается не только одним из лучших в столице, но и одним из самых требовательных – после начальной школы ученики проводят целые дни за партами, а вечера – за домашней работой.

Стоит отметить, что в 2004-2005 годах лицей занимал первое место в официальном рейтинге учебных заведений Украины.

Здание школы – важный исторический объект. С 1872 года в нем располагалась Подольская женская гимназия.

Звездные ученики: дочери Камалии – Арабелла и Мирабелла.

Стоимость обучения: от 560 тыс. грн за 9 месяцев обучения.

Международная британская школа в Киеве получила широкое признание как самая престижная международная школа в Украине.

Более 60 процентов выпускников школы продолжают обучение за границей, в частности, в Великобритании.

В этом помогает не только высококачественное образование, но и получение Кембриджского международного сертификата по окончанию учебы.

Звездные ученики: дочери Анатолия Анатолича – Алиса и Лола.

Стоимость обучения: 186 тыс. грн за 9 месяцев обучения.

В школе преподавание ведется на двух языках: украинском и французском, а как иностранный дети учат английский. Заведение имеет сразу две лицензии – украинскую и французскую "LabelFrancEducation".

Международная французская школа расположена на зеленой территории вблизи леса в Пуще-Водице под Киевом.

Дети занимаются спортом и проводят перемены на свежем воздухе, а из окон школы открывается живописный вид.

Звездные ученики: сын Наталии Холоденко – Ларион.

Стоимость обучения: от 12 тыс. грн за 9 месяцев обучения.

Ukrainian Global School в Киеве – современная школа с инновационным подходом к образованию. Детей учат международные менторы из США, Европы и Азии, и с начальной школы ученики уже знают основы бизнеса и говорят на английском.

Уроки здесь начинаются в 8:30 утра, а заканчиваются около семи вечера.

Дети могут сами выбирать себе сложность заданий, учатся работать в команде и становится лидером, а также использовать полученные знания "здесь и сейчас".

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