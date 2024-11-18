Марина Боржемская рассказала, в чем нашла утешение после смерти Вячеслава Узелкова, и обратилась к подписчикам

Фитнес-тренер Марина Боржемская после смерти экс-мужа Вячеслава Узелкова обратилась к подписчикам и поблагодарила их за помощь. По словам женщины, именно они поддержали ее и стали "лучом света в темные времена".

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Как пояснила Боржемская в Instagram, это дает возможность двигаться дальше и не оставляет один на один бороться с препятствиями. Она поблагодарила коллег, знакомых и неизвестных людей, которые не покинули ее с двумя детьми в беде.

"Тепло, согревающее душу... Последние дни я получаю тысячи сообщений поддержки, чувствуя невероятную волну любви и тепла от всех вас. Это отзывы коллег, друзей, знакомых и даже совсем незнакомых людей. Каждое ваше слово, каждое сообщение – это как будто луч света, который дает нам силы двигаться дальше. Часто нам кажется, что мы одиноки в своей борьбе, но именно в такие моменты понимаешь, насколько важна поддержка и доброе слово. Я чувствую вашу заботу, вашу эмпатию и сочувствие. Вы дарите нам веру, что несмотря на все вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, мы не одни", – поблагодарила Боржемская.

После смерти Вячеслава Узелкова на поверхность всплыло немало семейных скандалов. Более того, в интервью украинскому медиа мама покойного боксера громко обвинила Боржемскую в своих плохих отношениях с сыном и заявляла, что она "несет только негатив".

"Благодарю каждого из вас за любовь, за силу, за тепло, которое вы передаете. Вместе мы сильнее, и это невероятное ощущение – знать, что тысячи сердец бьются в унисон, поддерживая нашу семью. Пусть и в вашей жизни будет много любви, мира и радости. Берегите себя и своих близких. Спасибо за то, что вы с нами", – добавила фитнес-тренер.

Вячеслав Узелков был женат на Марине Боржемской 22 года. В 2014-2015 годах он стал членом жюри на передаче "Україна має талант", затем вместе с женой снимался в шоу "Зважені та щасливі".

Напомним, Вячеслав Узелков умер 9 ноября. В последние несколько лет он боролся с тромбом в сердце, тромбом в аорте и гангреной ноги и перенес операцию на сердце. По словам мамы спортсмена Зинаиды Узелковой, в последнюю неделю своей жизни Вячеслав находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Кроме того, в какой-то момент врачи заметили улучшение в анализах мужчины, но жизнь боксера оборвалась.

После смерти сына женщина обвинила Марину Боржемскую в гибели сына. На прощание спортсмена также не пустили его экс-жену. Это сделала его мать Зинаида Узелкова из-за личного оскорбления и объяснила, что женщина "несет только негатив". Не пустила она также двоих общих детей Вячеслава и Марины. "Дети должны были прийти раньше", – заявляла в интервью украинскому медиа женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, Марина Боржемская публично отреагировала на громкие обвинения бывшей свекрови. Фитнес-тренер опубликовала сообщение, где не указывала никаких конкретных имен, однако провела определенную параллель между их семьей и историей Золушки.

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