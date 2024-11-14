Боржемскую с детьми не пустили на прощание с Узелковым: мама боксера раскрыла, почему обижена на бывшую невестку

Во время церемонии прощания и похорон боксера Вячеслава Узелкова, ушедшего из жизни 9 ноября, к спортсмену не пустили бывшую жену Марину Боржемскую. Это сделала его мать Зинаида Узелкова из-за личной обиды и объяснила, что женщина "несет только негатив".

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Не пустила она также двоих общих детей Вячеслава и Марины. "Дети должны были прийти раньше", – заявила в интервью украинскому медиа женщина.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она шла. Она только негатив к нему несла. А она начала ко мне говорить: "У вас нет права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться. Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице не грамма скорби", – говорила Зинаида Узелкова.

Дети все же приходили в больницу, когда Вячеслав Узелков находился в коме. Однако мать ограничила им доступ в его палату.

"Они были, их пустили. Когда я узнала, что они пришли, я написала заявление, чтобы никого не пускали кроме меня и детей в присутствии врачей. Однако они больше не приходили. Ему становилось лучше. Уже врачи говорили, что анализы улучшились. И только она вошла к нему в палату, и он умер. Роберт пишет, я был у отца до последнего дня в больнице. Но не был он, он лжет. Как можно так говорить. Роберт мне позвонил, когда Славик умер", – рассказала мать спортсмена.

В смерти сына она винит Марину Боржемскую. По словам Узелковой, избранница боксера была главным фактором, почему мать не общалась с Вячеславом около 20 лет. Она вспомнила в интервью, что даже на свадьбе сына плакала, потому что Боржемская якобы запрещала мужу поддерживать с ней связь.

Когда у них была свадьба, обычно мама радуется, а я на свадьбе плакала, так плакала, что Славик меня успокаивал. Я чувствовала, что не будет в их семье счастья, но ничего не говорила. Они поженились, начали жить и с тех пор как рукой отрезало. Она, Марина, не разрешала со мной общаться. Что она там это говорила, он никогда не рассказывал. Он так любил ее и оберегал, что никогда ничего плохого не говорил. Когда родился Роберт, потом Оливия, я принесла им в больницу золотые сувениры, я поздравила их, встретила в больнице и все. С тех пор мы не общались. Она не хотела с нами встречаться и общаться, и Славик тоже прекратил с нами общаться. Мы его никогда не настраивали против его семьи и ничего плохого не говорили", – говорила женщина.

Зинаида Узелкова рассказывала, что в последнюю неделю жизни Вячеслав находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Кроме того, в какой-то момент врачи заметили улучшение в анализах мужчины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская вышла на связь после смерти мужа всего через три дня. Фитнес-тренер обратилась к своим подписчикам, поблагодарив за все слова, как положительные, так и отрицательные, что получила в непростой период.

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