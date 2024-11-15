Марина Боржемская публично отреагировала на громкие обвинения мамы Вячеслава Узелкова

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, Марина Боржемская публично отреагировала на обвинение мамы спортсмена. Фитнес-тренер опубликовала пост, где не указывала никаких конкретных имен, однако провела определенную параллель между их семьей и историей Золушки.

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Своими мыслями женщина поделилась на странице в Instagram. Она отметила, что часто люди даже не догадываются, что происходит в жизни других, за кулисами идеальной картинки в соцсетях.

"Уверена, нам всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не все сказки имеют счастливый финал. Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, или злая мачеха больше не беспокоила их? Это остается загадкой. Кто-то верит в лучшее, кто-то в худшее, кто-то держит баланс", – написала фитнес-тренер.

По словам Марины Боржемской, довольно часто публичные люди транслируют только положительные аспекты своей жизни. Поэтому аудитория не знает об их проблемах, что, по мнению украинки, является достаточно правильным решением.

"У каждого есть свой выбор – что показывать, а что оставить только себе. Пусть у каждого будет свой счастливый финал сказки. Напоказ или только для себя", – добавила экс-жена боксера.

Напомним, мать Вячеслава Узелкова – Зинаида Узелкова – не пустила Марину Боржемскую и внуков Роберта и Оливию на прощание со спортсменом. Такое решение женщина приняла из-за личной обиды.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мгновенно назад. Не хочу, не надо, чтобы она шла. Она только негатив к нему несла", – поделилась мама бывшего чемпиона.

К тому же, в смерти сына она обвиняет Марину Боржемскую. По словам Узелковой, экс-избранница боксера была главным фактором, почему мать не общалась с Вячеславом около 20 лет. Она вспомнила, что даже на свадьбе сына плакала из-за того, что Боржемская якобы запрещала мужу поддерживать с ней связь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская рассказала, что ее детям угрожают после смерти Вячеслава Узелкова.

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