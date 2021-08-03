Мама принцессы Евгении – о скандале с зятем и полуголыми моделями: он выполнял свою работу

Мама принцессы Евгении – Сара Йоркская – отреагировала на то, что ее зять Джек Бруксбэнк был замечен с тремя моделями на яхте. Она считает, что мужчину с девушками связывают исключительно рабочие отношения.

По ее словам, Бруксбэнк работает представителем компании Casamigos и он "просто выполнял свою работа". Соответствующее заявление мама принцессы Евгении сделала в шоу The One Show.

"Эта история была полностью сфабрикована, он работает представителем Casamigos, он выполнял свою работу. Думаю, очень важно, чтобы мы разъяснили эту ситуацию ради Джека", – сказала Сара.

Женщина отметила, что Бруксбэнк – порядочный и честный семьянин, а также она сравнила его с Джеймсом Бондом.

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"Он один из моих самых любимых людей, я называю его Джеймсом Бондом. Он замечательный отец и потрясающий мужчина", – подытожила мама принцессы Евгении.

К слову, до этого писали, что Бруксбэнк отправился в командировку, которая связана с благотворительным балом Unicef Summer Gala. Но при этом знаменитость был замечен на отдыхе в компании известных красавиц.

Что известно о супруге принцессы Евгении

Джек Кристофер Стэмп Бруксбэнк – английский бизнесмен, муж принцессы Евгении Йоркской, внучки королевы Елизаветы II.

Бруксбэнк окончил Бристольский университет и начал работать в барной индустрии. Некоторое время он был управляющим ночного клуба, в который регулярно заходили старшие внуки королевы – принц Уильям и принц Гарри. Позже Бруксбэнк стал менеджером марки текилы, основанной Джорджем Клуни.

В 2011 году Бруксбэнк начал встречаться с двоюродной сестрой принцев Уильяма и Гарри Евгенией Йоркской. 9 февраля 2021 года у Джека и Евгении родился сын, которого назвали Огаст Филипп Хоук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Евгения поделилась с поклонниками фото, на котором позировала со своим пятимесячным сыном Августом. Мама и малыш были запечатлены во время прогулки.