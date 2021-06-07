Принцесса Евгения порадовала редким фото с сыном

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Евгения поделилась с поклонниками фото, на котором позировала со своим пятимесячным сыном Августом. Мама и малыш были запечатлены во время прогулки.

Соответствующий снимок Евгения опубликовала на личной странице в Instagram. На нем королевская наследница держала малыша в рюкзаке-кенгуру. Август был одет в теплый костюм медвежонка (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Принцесса для прогулки выбрала комфортную одежду: лосины, кофту, теплую куртку и кроссовки. Волосы она собрала сзади, а на лицо надела солнцезащитные очки оригинальной формы.

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"Спасибо миру за то, что подарил нам такое красивое место для жизни", – прокомментировала Евгения публикацию.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, во второй раз стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.