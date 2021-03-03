Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад. Фото

Мама украинской певицы Оли Поляковой Светлана поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала, как выглядела артистка 16 лет назад.

Кадр был сделан во время выписки с роддома Поляковой и ее дочери Маши. Соответствующее фото мама знаменитости опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, на снимке Полякова позировала в белоснежном наряде и берете на голове, а на руках она держала свою новорожденную дочь Машу. Рядом с артисткой стояла ее мама Светлана.

"Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад", – подписала кадр женщина.

Стоит отметить, что фанаты певицы остались в восторге от архивного фото. Многие подчеркнули, что Полякова ни капли не изменилась за эти 16 лет.

"Прекрасные девочки, вы не меняетесь", "Оля не изменилась вообще", "Оля не изменилась! Теперь доченька догнала, как сестры", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее Оля Полякова предстала в новом дерзком образе. Артистка позировала в атласном удлиненном пиджаке, черных кожаных ботфортах на высоком каблуке и коротких шортах.

Певица трогательно поздравила свою дочь Марию с 16-летием. Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором пожелала девочке всего самого светлого и хорошего. А также добавила, что она счастлива, что у нее есть такая дочь.

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