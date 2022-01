Шесть интересных фактов об Элвисе Пресли, которого до сих пор считают живым

В субботу, 8 января, исполнилось 87 лет с момента рождения актера и легенды рок-н-ролла – Элвиса Пресли. Его влияние на культуру лучше всего описало издание Rolling Stone: "Он создал стиль и тон рок-н-ролла, которые использовали почти все последующие певцы и группы". А лидер "The Beatles" Джон Леннон в одном из своих интервью высоко оценил вклад звезды в шоубизнес: "До Элвиса не было ничего!".

OBOZREVATEL узнал интереснейшие факты из жизни легендарного певца, которому в школьные годы по музыке ставили двойки и тройки.

Учителя Элвиса не верили, что в будущем он станет известным музыкантом

Музыкой Пресли начал увлекаться еще в детстве. Он слушал и вдохновлялся как традиционными эстрадными песнями, так и кантри или афроамериканскими "сочетаниями аккордов, гамм и арпеджио".

Его учителя не считали одаренным ребенком: часто оценивали умения на тройки. Однажды, когда мальчик был в 8 классе, его одна из наставниц назвала "бездарным" и поставила двойку. Это разозлило Элвиса. На следующий день он пришел в школу с гитарой и без фальши исполнил песню американского дуэта Stanley Brothers "Keep Them Cold Icy Fingers Off Me". Своим поступком он приятно удивил как одноклассников, так и строгую преподавательницу.

Пресли с рождения был блондином

Одна из фишек рок-н-ролл музыканта – его бакенбарды и прическа (густые черные волосы, всегда аккуратно уложенные). Но с рождения и до 22 лет мужчина был блондином. Он решил перекраситься, чтобы создать контраст с голубыми глазами. Ведь в период популярности артиста было только черно-белое телевидение, где контрастные образы выглядят "выигрышно". Кроме того, у звезды рано появились седые пряди. Это стало второй причиной кардинальных изменений во внешности.

Элвис Пресли – профессиональный каратист

В молодости артист активно занимался карате, за что получил черный пояс. Мужчина освоил стиль сетокаи и кэнпо. Он начал увлекаться этим видом спорта в Германии, в период, когда проходил службу в армии. В последние годы жизни звезда отказался от физических нагрузок, поэтому его вес составлял 200 кг. И это при росте 1,82 м.

Музыкант был киноманом

Элвис часто снимался в кино. Его фильмография насчитывает 29 работ. Звезде доставались только главные роли в лентах. Среди самых популярных – "Неприятности с девушками", "Держись подальше, Джо", "Пикник у моря", "Двойные неприятности", "Голубые Гавайи" и "Люби меня нежно".

Помимо съемок Пресли обожал смотреть качественные фильмы. Для него этот вид искусства был на одном уровне с музыкой. Знаменитость часто арендовал кинотеатры на всю ночь, чтобы наедине насладиться режиссерскими приемами и игрой экранных персонажей.

О значках с надписью "Я ненавижу Элвиса"

Менеджер Пресли, Том Паркер, всего разработал 78 разных мерчей с именем и символикой Элвиса. Это были браслеты, подвески, проигрыватель виниловых дисков. Продав их, команде музыканта удалось заработать 22 млн долларов (на сегодняшний день это ≈ 6 млн 7 тыс. грн).

Поскольку этого было мало, менеджер решил поступить креативно. Он разработал и продал партию значков с надписью "I hate Elvis" ("Я ненавижу Элвиса"). Это было сделано для того, чтобы заплатили деньги и те, кому не нравится творчество Пресли.

Король рок-н-ролла был очень щедрым

Заработав первые большие гонорары, Элвис быстро привык к роскошной жизни. Более того, он хотел, чтобы и его окружение чувствовало результат его популярности. Знаменитость дарил своим родным и подчиненным бриллианты и золотые украшения. Он был убежден, что вокруг короля рок-н-ролла все должно сиять.

Однажды Пресли прилетел на концерт в Майами-Бич (Флорида). В аэропорту его встретил лимузин, доставивший звезду в конференц-центр. После выступления артист увидел, что его все еще ждет та же машина, в которой и приехал. Он отправился на ней к самолету. По дороге спросил водителя: "Это ваш собственный лимузин или вы работаете в компании?". "Я работаю в компании", – ответил мужчина. "Отныне это ваш лимузин" – сказал Элвис. Со временем он действительно приобрел это транспортное средство и оформил его на водителя.

16 августа 1977 года стало известно о смерти короля рок-н-ролла. По официальным данным, причиной стала сердечная недостаточность. Эта новость ошеломила музыкальную индустрию и миллионов поклонников звезды. В первые дни после похорон скептики начали говорить о том, что Элвис на самом деле еще жив.

Самые распространенные гипотезы:

1. Легенда рок-н-ролла инсценировала свою смерть. За последние четыре десятилетия его якобы не раз видели жители Северной Америки. В 1989 году было создано сообщество The Elvis Sighting Society, где публиковались эти инциденты.

2. Некоторые фанаты Пресли утверждали, что видели звезду в массовке в блокбастере "Один дома" 1990 года.

3. Элвис якобы был связан с мафией, поэтому инсценировка нужна была для того, чтобы сбежать из группировки.

4. На надгробии есть свидетельство того, что Элвис до сих пор жив. Полное имя артиста при рождении – Элвис Арон Пресли. По мнению скептиков, второе имя на нагробной плите "короля" специально написано неправильно – "Аарон" вместо "Арон". Они считают, что это сделано для того, чтобы знаменитость продолжал жить под настоящим именем.

На самом же деле, Элвис действительно последние годы жизни писал свое второе имя с двумя "а", поскольку это церковная версия имени.

5. В 2005 году в интервью для "Шоу Опри Уинфри" жена Пресли, Присцилла, рассказала о том, как Элвис играл с их дочерью Лизой Мари. Женщина сначала случайно сказала: "Это произошло недавно". Далее скорректировала свой ответ: "Это было раньше".

Гейл Брюэр-Джорджи, автор бестселлера 1988 года "Is Elvis Alive" ("Жив ли Элвис"), вспомнила в интервью для издания TIME об изучении тысячи документов ФБР и назвала свой вердикт: "Знаю ли я, жив Элвис или нет? Нет, не знаю. Но я уверена, что он не умер 16 августа". Гейл добавила: "Элвис инсценировал свою смерть, потому что его хотели убить. И в этом нет никаких сомнений".

Патрик Лэйси, расследовавший дело Пресли, написал книгу "Расшифровка Элвиса", где опровергает слухи, связанные с инсценировкой смерти звезды рок-н-ролла: "Файлы ФБР находятся в открытом доступе. Все доказательства свидетельствуют о смерти – медицинские доказательства и свидетельства очевидцев". Изданию Time он сказал, что для инсценировки смерти артисту "понадобилось бы" молчание и услуги сотен, если не тысяч людей на протяжении многих лет.

