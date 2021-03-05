В сети показали редкое фото Элвиса Пресли на телевидении

В сети показали архивное фото американского певца Элвисе Пресли, на котором он впервые появился на телевидении.

Соответствующий снимок опубликовали на странице в Twitter. Кадр был сделан 3 марта 1955 года и тогда он понравился представителям канала, и его пригласили снова (его можно посмотреть ниже).

Так, на фото Пресли позирует возле камеры, на которой наклеена эмблема телеканала CBS. Сам знаменитость был одет просто – в штанах черного цвета и рубашке.

Отметим, что Элвис Пресли – это американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как "король рок-н-ролла". Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем в этом жанре.

Известно, что телеканал CBS снял концерт Пресли под названием "Элвис на концерте" во время последнего турне певца, который вышел в эфир 3 октября 1977 года – шесть недель спустя после смерти Пресли. Именно фактор смерти, вызвавшей большой резонанс, повлиял на решение транслировать запись.

Напомним, ранее на аукцион GAA classic выставили пикап GMC 1967 года, который принадлежал Элвису Пресли. Этот автомобиль и еще два пикапа Элвис приобрел в том же 1967 году для своего ранчо в Миссисипи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Калабасасе (штат Калифорния, США) в собственной квартире найден мертвым 27-летний певец Бенджамин Кио, который является внуком короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. По предварительной версии следствия, молодой человек покончил с собой.