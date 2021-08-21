8 знаменитостей, которые погибли при таинственных обстоятельствах. Фото

Смерть кумира – трагедия для миллионов поклонников. Но еще сложнее смириться с утратой, если причина ухода из жизни знаменитости так и остается покрытой тайнами и домыслами.

OBOZREVATEL пишет о звездах кино и мировой музыки, которые погибли при загадочных обстоятельствах.

1. Мэрилин Монро (1926-1962)

Голливудскую икону красоты Мэрилин Монро многие считают наркоманкой, умершей из-за передозировки барбитуратов. Приверженцы теории заговора уверены, что смерть 36-летней актрисы была подстроена братьями Кеннеди.

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Известно, что один из них встречался с Монро даже во время своего президентства. И из-за того, что известная блондинка узнала слишком много политический тайн, с ней решили покончить таким способом.

2. Джордж Ривз (1914-1959)

Роль Кларка Кента в сериале "Приключения Супермена" стала проклятой после трагических событий с актером Джорджем Ривзом.

По официальной версии, он покончил с собой в июне 1959 года, однако все, включая друзей и родных актера, не согласились со следствием. Все дело в нестыковках дела, указывающих на намеренное убийство.

Некоторые фанаты до сих пор строят догадки на этот счет.

3. Брюс Ли (1940-1973)

Легенда фильмов "Путь дракона", "Кулак ярости" и "Большой босс" тоже умер при загадочных обстоятельствах. Незадолго до своей смерти он был очень тревожным и уверял всех, что не доживет до своего 33-го дня рождения.

Близкие и родные актера были шокированы, когда за 4 месяца до своего 33-летия Брюс Ли неожиданно скончался. Он выпил одну таблетку аспирина на ночь.

Врачи решили не проводить вскрытие, а потому домыслов о причине смерти возникало множество: от мести мафиозной "Триады" до магического проклятия семьи Брюса.

4. Уитни Хьюстон (1963-2012)

Смерть звезды "Телохранителя" и всемирно известной певицы Уитни Хьюстон потрясла весь мир. Ее тело нашли в ванной номера отеля Beverly Hilton в Калифорнии.

В сеть попала информация, что Хьюстон была под антидепрессантами, наркотиками и в алкогольном опьянении. Но это еще не все.

Полицейские зафиксировали на теле знаменитости синяки и ссадины. А на камерах наблюдения засветился неизвестный мужчина, который заходил в номер Уитни незадолго до предполагаемого времени ее смерти. Его личность до сих пор не смогли установить.

5. Бриттани Мерфи (1977-2009)

Звезда "Бестолковых" Бриттани Мерфи умерла в 32 года. Официальной причиной ее смерти стала пневмония.

В крови и на образцах волос актрисы позже нашли примеси металлов, что вызвало у близких подозрение о намеренном отравлении.

Через несколько месяцев скончался и муж актрисы по тем же причинам. Многие были уверены, что дом семьи Мерфи заражен опасной токсичной плесенью. Однако полиция до сих пор не комментирует эту версию и не подтверждает, был ли вообще обнаружен этот грибок в помещении.

6. Натали Вуд (1938-1981)

Оскароносная актриса и звезда "Больших гонок" отправилась на яхте с супругом в открытый океан и пропала. На следующие утро после круиза муж Натали Роберт Вагнер сообщил об исчезновении жены.

Поиски продолжались долгое время и на суше, и на море, пока тело актрисы не нашли. Она плавала в океане в ночной рубашке, носках и куртке.

До сих пор в Голливуде спорят о том, утопление актрисы было случайностью или же ее убили.

7. Элвис Пресли (1935-1977)

Элвис Пресли в 1977 году был на пике своей карьеры, готовился в мировое турне и планировал свадьбу с красоткой Джинджер Олден. Однако в трагический для миллионов фанатов день, 16 августа, невеста нашла своего знаменитого жениха мертвым в ванной.

Существует несколько версий гибели звезды рок-н-ролла: передозировка наркотиками и инсценировка смерти. Говорят, что Пресли устал от популярности и таким образом хотел исчезнуть.

В пользу последней версии говорит тот факт, что все материалы следствия по гибели музыканта засекречены, и не существует ни одного посмертного фото Элвиса.

8. Джим Моррисон (1943-1971)

Лидер группы The Doors официально умер от сердечного приступа в возрасте 27 лет, что уже само по себе звучит странно.

Поклонники музыканта уверены, что в его смерти замешаны ФБР, которое активно вело борьбу с участниками движения хиппи, а также наркоторговцы.

Примечательно, что подруга музыканта Памела Курсон, в момент трагедии находилась с Джимом. После его кончины Памела стала затворницей, и спустя три года умерла от передозировки наркотиков.

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