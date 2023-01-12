Звезда ''Универа'' родом из Украины выдал, что в 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики

Известный российский актер родом из Кременчуга Полтавской области Виталий Гогунский выдал на пропагандистском ТВ порцию бреда о Революции Достоинства 2014 года. Как заверил звезда юмористического сериала "Универ", в котором он исполнил роль недалекого качка Кузи, на Майдане украинцам в чай подмешивали наркотики. Якобы без них люди не изъявляли бы такого желания бороться.

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С таким циничным и лживым сообщением актер выступил в пропагандистской программе своего одиозного коллеги Бориса Корчевникова "Судьба и жизнь" на телеканале "Россия 1". Гогунский, который активно поддерживает террористическую войну против собственного народа, поделился, что последний раз был на родине в декабре 2014-го.

"Я был в Киеве, и начался Майдан. Я на второй день уехал, там случился переворот. У меня тетя, значит, работала в Кременчуге в больнице. И к ней после Майдана пришел парень – у него головные боли. Его обследовали. Она спрашивает его: "Вы наркоман?" Он говорит: "Нет". А она ему: "У вас в организме запрещенные препараты. Вы где были?" Он говорит: "На Майдане. Чай там пил". Там в чай подливали вот эти вещи, которые и делали людей такими (показывает странные движения руками. – Ред.)", – выдал Гогунский.

Сейчас уроженец Кременчуга ездит выступать перед российскими оккупантами – развлекает людей, которые в июне 2022 года устроили в его родном городе самый настоящий теракт.

Более того, Виталий написал песню под красноречивым названием "Россия", в которой спел о любви к стране-агрессору.

Как писал OBOZREVATEL ранее, коллега Гогунского по сериалу "Универ" украинская актриса Анна Кузина призналась, с кем из бывших коллег по проекту поддерживает связь после 24 февраля. В частности, вспомнила артистка Арарата Кещяна – исполнителя роли Майкла. Он, по словам Кузиной, на стороне украинцев.

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