На росТВ в разгар войны против Украины расхвалили крепостное право. Видео

В разгар войны, развязанной Россией в Украине, на российском телевидении обсудили преимущества крепостного права. Там всерьез заявили, что это хорошее решение и развязало бы ряд проблем, в частности, в вопросе занятости.

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Обсуждать тему крепостного права в эфире одной из пропагандистских передач взялся российский актер Виталий Гогунский. Он заверил, что на самом деле это не так страшно, как считается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Крепостное право – это человек был закреплен за определенным участком земли, и он был обеспечен. Представляете, вот сейчас бы каждому дали участок земли. Это вот твой участок земли, все, но ты не можешь сам себе сделать ИП, ОО, платить налоги, за тебя все это делает помещик", – рассказал собственную версию крепостного права актер.

Гогунский высказал мнение, что каждый человек должен заниматься каким-то одним делом, поэтому крестьяне должны работать только на земле и все о ней знать.

"И я не против, пусть проблему занятости решают, восстановив крепостное право", – выдал актер.

Напомним: тем временем главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев серьезно заявил, что Российская Федерация – это "единственная страна, где соблюдают права человека". Кроме того, он утверждает, что только на территории России (ну и еще Китая) "спокойствие", тогда как остальной мир "бурлит". Для этих заявлений нет никаких оснований, но это не мешает роспропаганде скармливать населению страны-агрессора несуществующие "победы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– власти РФ хотят вернуть городу Волгоград прежнее название – Сталинград. В сети отметили, что это достаточно знаковое событие для страны-агрессора, ведь Волгоград считается одним из самых бедных и заброшенных областных центров России;

– российские пропагандисты цинично высказались о ракетном ударе по жилым многоэтажкам в Запорожье, который путинские военные преступники нанесли 22 марта. На росТВ заявили, мол, это такой же "фейк, как удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе", а также назвали видео с места событий "украинским Голливудом".

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