Анжелика Варум и Леонид Агутин выступили на концерте в поддержку Украины и собрали деньги для беженцев

Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум выступили на благотворительном концерте "U FOR UKRAINE" в поддержку детей, которые стали беженцами и покинули свои дома из-за военных действий РФ. Слушатели переводили в фонд "донаты" для украинцев. В онлайн-мероприятии приняли участие артисты со всего мира, Варум представилась украинкой, поскольку она родилась во Львове, а Агутин – россиянином.

Звездные супруги выступили последними, спев песню "Magic Song" на русском языке с мелодией украинского "Щедрика" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ранее Агутин и Варум осуждали войну в Украине и обращались к власти с призывом остановить убийства.

Через 6 дней после войны Анджелика Варум написала щемящий пост с призывом к людям быть благоразумными и не отправлять детей на войну, как пушечное мясо. Певица попросила власти сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитье.

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Российский исполнитель Леонид Агутин был не так многословен, отметил лишь, что остается патриотом своей страны. Он отказался скандировать "политические лозунги", но призвал Украину и Россию договориться между собой и остановить войну.

Агутин и Варум написали, что умоляют остановить убийства лидеров обеих стран, не называя президента РФ Владимира Путина агрессором и виновником войны. За 8 лет военных действий в Украине пара впервые публично вспомнила о нападении России на украинские территории. После вторжения российской армии 24 февраля певцы отменили запланированные концерты.

Агутин находится на базе "Миротворец" из-за посещения Крыма после оккупации полуострова Россией. На сайте отмечают, что он участвовал в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей. Варум наоборот заявила "Комсомольской правде", что не собиралась в оккупированный Крым, поскольку ее бабушка живет во Львове и она не хочет, чтобы ей запретили въезд в Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто из мировых знаменитостей поддержал Украину и осудил Путина. Верховная Рада Украины опубликовала список небезразличных к украинцам селебрити. Среди них звезды кино, певцы, изобретатели и другие.

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