МакSим вышла на сцену за музыкальной премией с медиками, спасшими ее от смерти. Видео

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) получила музыкальную премию "Золотой граммофон". Во время награждения она позвала на сцену медиков, которые боролись за ее жизнь.

Премию певице вручили за песню "Спасибо". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Награду МакSим получила за то, что ее песня продержалась в хит-параде "Русского радио" много недель, пишет ТАСС.

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Когда певица вышла на сцену, она поблагодарила людей, которые голосовали за композицию и переживали за нее лично.

Затем она позвала на сцену врачей-реаниматологов, которые боролись за жизнь артистки.

"Я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами", – сказала она.

Также певица заплакала, когда представляла врачей.

Напомним, что летом 38-летняя певица примерно два месяца провела в больнице. Большую часть времени она находилась в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре МакSим рассказала, что она сильно похудела из-за болезни.