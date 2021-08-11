МакSим идет на поправку: стало известно, когда певицу выпишут из больницы

Директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Маргарита Соколова – заявила, что артистку в ближайшие недели могут выписать из больницы, куда она ранее попала с пневмонией. Сейчас знаменитость перевели в обычную палату, и она самостоятельно двигается.

Также исполнительнице дали телефон и теперь она всегда на связи. Об этом директор МакSим сообщила в интервью 5-tv.ru.

Она отметила, что у певицы сейчас не так много энергии и ей тяжело дышать. По словам Соколовой, артистка в ближайшие недели-полторы сможет перейти на домашнее лечение.

"На ноги поставили, жива слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие. Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью", – добавила директор певицы.

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Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус, однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, состояние здоровья 38-летней российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) улучшается с каждым днем. После того, как артистка пришла в сознание, она уже успела пообщаться с родными – мамой и двумя дочерьми: 12-летней Сашей и шестилетней Машей.