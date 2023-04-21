'Спонсируем каждую ракету': в сети разгневались из-за лидирующих позиций треков артистов-путинистов в украинских топах. Фото

Даже спустя 13 месяцев войны российская музыка продолжает лидировать в украинских трендах. Это означает, что наши сограждане осознанно слушают песни артистов из страны-агрессора, таким образом спонсируя армию оккупантов. Прослушивая композиции "соседей" мы оплачиваем ракеты, которые летят в наши же дома. Украинцев заботит этот вопрос и они очень резко реагируют на подобные факты.

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Как стало известно, по данным от 13 апреля 2023 года в рейтинге Apple Music "Топ-100 Украины" на первом месте расположилась композиция российских рэперов Kravz и Гио ПиКа. Аналогичная ситуация и в рейтингах Spotify. В чарте "Топ-50 трендов Украины" первое место заняла песня исполнителей из РФ Daryana и Daybe. OBOZREVATEL собрал комментарии, которые свидетельствуют, что жители нашей страны не против запретить российскую музыку в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я была бы совершенно безразлична к русской музыке, если бы ее прослушивание не спонсировало каждую пулю и ракету, летящую в моих родных, близких и сограждан. Сама не слушаю уже несколько лет. Суть не в запрете, а в добровольном отказе – вот что важно", "Нужно запретить обязательно", "В нашей Украине должно быть все украинское", "Я даже отказалась от наших украинских (артистов, – ред.), которые поют на русском языке", "Никаких российских песен", – пишут пользователи сети в Facebook OBOZREVATEL.

Украинцы утверждают, что российскую музыку продолжает слушать неосознанная молодежь, которой родители не объяснили, почему стоит перейти на отечественный контент. Они призвали отказаться от репертуара страны-террориста, чтобы быстрее освободить нашу страну от оккупантов.

К сожалению, российский шоу-бизнес продолжает зарабатывать миллионы на музыкальных стриминговых платформах. Во время прослушивания песни российского артиста на любой из платформ, исполнители получают деньги за монетизацию. Потом они платят налоги в бюджет РФ. Как утверждают эксперты, за миллион прослушиваний в кармане у команды вокалиста или группы оказывается от 3 до 8 тысяч долларов.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Оля Цыбульская разозлилась из-за трендов в украинском YouTube и обратилась к согражданам. Как оказалось, в рейтинге первые позиции удерживали клипы Ани Лорак, Анны Асти и Моргенштерна. Подробнее – по ссылке.

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