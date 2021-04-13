Мадонна купила особняк у певца The Weeknd за $19,3 млн. Фото

София Ковнир Люди 09:00, 13.04.2021 Обновлено: 09:00, 13.04.2021

Американская 62-летняя певица Мадонна приобрела элитный особняк в Хидден-Хиллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 миллиона долларов.

Ранее жилье принадлежало канадскому певцу The Weeknd. Он купил дом в 2017 году за 18,2 млн долларов. Об этом пишет издание The New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на территории есть основной дом, в котором семь спален и несколько ванных комнат, а также гостевой на две спальни.

На территории есть основной дом, в котором семь спален и несколько ванных комнат
Realtor.com
Есть гостевой дом на две спальни
Realtor.com
Новый особняк певицы Мадонны
Realtor.com

Также в особняке имеется бассейн, винный погреб, тренажерный зал, баскетбольная площадка, несколько террас, кинотеатр, баскетбольная площадка и гараж, рассчитанный на пять автомобилей.

Просторный дом Мадонны
Realtor.com
В особняке имеется бассейн, винный погреб, тренажерный зал
Realtor.com
У Мадонны есть гараж на пять автомобилей
Realtor.com
Как выглядит территория дома Мадонны
Realtor.com

Кроме того, в доме есть зал с двойным потолком и двухэтажной оконной стеной, просторная кухня и развлекательный бар.

В доме есть просторная кухня и развлекательный бар
Realtor.com
Мадонна купила новый особняк
Realtor.com
Территория дома очень большая
Realtor.com
Как выглядит дом Мадонны
Realtor.com
Одна из комнат Мадонны
Realtor.com

Коротко о знаменитости:

  • Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.

В доме есть несколько этажей
Realtor.com
Комната Мадонны в новом особняке
Realtor.com
Баскетбольная площадка Мадонны
Realtor.com
Бассейн в новом доме Мадонны
Realtor.com

Напомним, в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера, обладателя "Оскара" Майка Николса. Здание расположено в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в СМИ сообщили, что популярная американская поп-певица Рианна приобрела большой особняк в Беверли-Хиллз (США). Его стоимость составляет 13,8 млн долларов (более чем 360 млн гривен).

  • Украинская певица Светлана Тарабарова впервые показала свой новый дом в закрытом комплексе под Киевом. Так, знаменитости и ее супругу Алексею пришлось взять несколько кредитов, чтобы купить жилье.

  • В сети показали, как выглядит двухэтажный особняк украинской ведущей Кати Осадчей и ее супруга, продюсера и шоумена Юрия Горбунова.

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