Мадонна купила маєток у співака The Weeknd за $19,3 млн. Фото

Софія Ковнір Люди 09:00, 13.04.2021 Оновлено: 09:00, 13.04.2021

Американська 62-річна співачка Мадонна придбала елітний маєток у Хідден-Хіллс (округ Лос-Анджелес) за 19,3 мільйона доларів.

Раніше житло належало канадському співакові The Weeknd. Він купив будинок у 2017 році за 18,2 млн доларів. Про це пише видання The New York Post (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, на території є основний будинок, в якому сім спалень і кілька ванних кімнат, а також гостьовий на дві спальні.

На території є основний будинок, в якому сім спалень і кілька ванних кімнат
Realtor.com
Є гостьовий будинок на дві спальні
Realtor.com
Новий маєток співачки Мадонни
Realtor.com

Також у маєтку є басейн, винний льох, тренажерний зал, баскетбольний майданчик, кілька терас, кінотеатр, баскетбольний майданчик і гараж, розрахований на п'ять автомобілів.

Просторий будинок Мадонни
Realtor.com
У маєтку є басейн, винний льох, тренажерний зал
Realtor.com
У Мадонни є гараж на п'ять автомобілів
Realtor.com
Як виглядає територія будинку Мадонни
Realtor.com

Крім того, в будинку є зал з подвійною стелею і двоповерховою віконною стіною, простора кухня і розважальний бар.

У будинку є простора кухня і розважальний бар
Realtor.com
Мадонна купила новий маєток
Realtor.com
Територія будинку дуже велика
Realtor.com
Як виглядає будинок Мадонни
Realtor.com
Одна з кімнат Мадонни
Realtor.com

Коротко про знаменитість:

  • Мадонна – американська авторка-виконавиця, поп-співачка, танцівниця, музична продюсерка, а також актриса, режисерка і дитяча письменниця. Найбільш комерційно успішна виконавиця в історії за версією Книги рекордів Гіннесса.

У будинку є кілька поверхів
Realtor.com
Кімната Мадонни в новому маєтку
Realtor.com
Баскетбольний майданчик Мадонни
Realtor.com
Басейн у новому будинку Мадонни
Realtor.com

Нагадаємо, в Нью-Йорку виставили на продаж колишній будинок покійного режисера, володаря "Оскара" Майка Ніколса. Будівля розташована в тому ж кварталі, що і маєток американської співачки Мадонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у ЗМІ повідомили, що популярна американська поп-співачка Ріанна придбала великий маєток у Беверлі-Хіллз (США). Його вартість становить 13,8 млн доларів (більш ніж 360 млн гривень).

  • Українська співачка Світлана Тарабарова вперше показала свій новий будинок у закритому комплексі під Києвом. Так, знаменитості та її чоловікові Олексію довелося взяти кілька кредитів, щоб купити житло.

  • У мережі показали, який має вигляд двоповерховий маєток української ведучої Каті Осадчої та її чоловіка, продюсера і шоумена Юрія Горбунова.

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